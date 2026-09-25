







Terpel Lubricantes, distribuidor oficial de Mobil en Ecuador, e Inchcape, distribuidor automotriz independiente con presencia global, anuncian un acuerdo estratégico para incorporar la tecnología de lubricación Mobil en los procesos de mantenimiento de los vehículos de las marcas Mercedes-Benz, Smart y Subaru que opera Inchcape en el país. La iniciativa contempla el uso de la línea completa de lubricantes Mobil, incluyendo Mobil 1, producto insignia del portafolio por su tecnología y desempeño, en los concesionarios y talleres autorizados de Inchcape en Quito, Guayaquil y Cuenca.





Esta colaboración, vigente a partir de septiembre de 2026, busca brindar a los clientes una experiencia de mantenimiento respaldada por estándares técnicos internacionales, garantizando el uso de lubricantes certificados para cada modelo de vehículo y fortaleciendo la confianza durante los procesos de servicio realizados en la red autorizada de Inchcape.





La alianza responde a la creciente demanda de lubricantes sintéticos de alto rendimiento que cumplan con las especificaciones técnicas de los fabricantes originales de vehículos (OEM, por sus siglas en inglés), especialmente dentro del segmento premium del mercado automotor ecuatoriano. En este contexto, Mobil 1 tendrá un rol destacado dentro del portafolio, al ser el aceite de mayor gama de Mobil, con una tecnología sintética diseñada para brindar protección y rendimiento en condiciones de alta exigencia, alineada con las necesidades de vehículos de alto desempeño.





“Esta alianza refleja la evolución del mercado automotor ecuatoriano hacia un segmento cada vez más especializado, donde los vehículos de alto desempeño demandan lubricantes que respondan a sus mayores exigencias técnicas y estén a la altura de su tecnología. Esta colaboración nos permite sumar la experiencia de Terpel Lubricantes al respaldo técnico de una red especializada como Inchcape, fortaleciendo nuestra presencia en un canal estratégico y, al mismo tiempo, construyendo relaciones de largo plazo con actores clave de la industria automotriz”, afirmó Christian Ayala, Director Comercial de Nuevos Negocios de Terpel Lubricantes Ecuador.





Esta colaboración forma parte de una iniciativa regional que incluye Ecuador, Colombia y Perú, reflejando la visión compartida de ambas compañías para fortalecer su presencia en mercados clave y ampliar este modelo en los próximos años. Con ello, Terpel Lubricantes y la marca Mobil continúan consolidando su participación en Ecuador, acercando soluciones de alto desempeño a nuevos segmentos de consumidores y acompañando la evolución del mercado automotor hacia propuestas cada vez más especializadas