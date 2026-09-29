







Una vez más, los hogares ecuatorianos eligen a Vita. Según Brand Footprint Ecuador 2026, estudio realizado por Worldpanel by Numerator, Vita alcanzó 54,3 millones de elecciones de compra, posicionándose como la marca N.° 1 en la categoría de lácteos y ocupando el tercer lugar entre las marcas de consumo masivo más elegidas del Ecuador.





Este reconocimiento refleja la confianza y preferencia que Vita ha construido en la vida cotidiana de millones de ecuatorianos y evidencia la relevancia de la marca en las decisiones de compra de los hogares del país.





Brand Footprint mide cuántos hogares eligen una marca y con qué frecuencia vuelven a comprarla. En este contexto, alcanzar 54,3 millones de elecciones representa una expresión concreta de la relación que Vita mantiene con los consumidores y de su presencia constante en sus hogares.





El resultado adquiere especial relevancia en un entorno en el que los hábitos de compra continúan evolucionando. Según la información presentada por Worldpanel by Numerator Ecuador, durante el primer semestre de 2026 el volumen de consumo creció apenas un 1 %, mientras que el número de compradores aumentó un 2,7 %.





Los hogares ecuatorianos también están modificando la manera en que realizan sus compras. La frecuencia de visitas a los establecimientos disminuyó un 7 %, mientras que el gasto por ocasión aumentó un 4 %, hasta alcanzar un promedio de USD 8,90 por compra. Al mismo tiempo, cada hogar utiliza alrededor de siete canales de compra al mes y hasta nueve a lo largo del año.





En este escenario, cada elección adquiere un significado particular para las marcas. Para Vita, las 54,3 millones de elecciones representan la confianza de los hogares que continúan incorporando sus productos en distintos momentos de su vida cotidiana.





“Este reconocimiento tiene un significado muy especial para nosotros porque detrás de cada elección hay una familia que confía en Vita. Ser nuevamente la marca N.° 1 en lácteos y ocupar el tercer lugar entre las marcas de consumo masivo más elegidas del Ecuador nos llena de orgullo, pero, sobre todo, renueva nuestro compromiso de seguir trabajando para ofrecer productos de calidad que alimenten y acompañen a las familias ecuatorianas cada día”, señaló Daniel Orbe, gerente general de Vita Alimentos.





Para Vita Alimentos, este resultado también reconoce el esfuerzo de quienes hacen posible que sus productos lleguen diariamente a los hogares del país: colaboradores, ganaderos, proveedores, clientes, distribuidores y aliados estratégicos, quienes forman parte de una cadena de valor que conecta al campo, la industria, el comercio y las familias ecuatorianas.





A lo largo de sus 66 años de trayectoria, Vita Alimentos ha evolucionado junto con el país, manteniendo una visión enfocada en la calidad, la innovación y la sostenibilidad. La preferencia reflejada en Brand Footprint Ecuador 2026 representa la confianza construida durante décadas y, al mismo tiempo, el compromiso de continuar evolucionando de acuerdo con las necesidades y hábitos de los consumidores.





54,3 millones de elecciones representan 54,3 millones de razones para seguir haciéndolo mejor. Para Vita, cada elección renueva el compromiso de continuar desarrollando productos nutritivos y de calidad que acompañen a las familias ecuatorianas y formen parte de su alimentación y de su vida cotidiana.