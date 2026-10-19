De izquierda a derecha: Oswaldo León, Country Manager de General Motors; Lorena Arellano, Gerente de Marketing de General Motors y Juan Fernando Muñoz, Gerente de Producto de General Motors Ecuador.

En el año en que Chevrolet celebra un siglo de presencia en Ecuador, la marca llega una vez más a la feria En el año en que Chevrolet celebra un siglo de presencia en Ecuador, la marca llega una vez más a la feria Automundo con una propuesta que conecta su trayectoria con el presente y futuro de la movilidad. Durante la feria, la marca exhibirá varios modelos que hoy representan su evolución y acercará a los visitantes a nuevas tecnologías, experiencias y propuestas desarrolladas como parte de la celebración de sus 100 años en el país. Más de un millón de vehículos Chevrolet han recorrido el país, acompañando a familias, emprendimientos y generaciones de ecuatorianos en múltiples momentos, lo que reafirma la confianza que los clientes depositan en la marca.





Por eso, el stand de Chevrolet reúne una amplia selección de SUV, camionetas, vehículos a combustión, híbridos y eléctricos que refleja la solidez de su oferta actual. Entre los modelos exhibidos están el versátil Chevrolet Spark EUV, ubicado entre los tres modelos eléctricos más vendidos del país; Blazer EV y Captiva EV, como parte de la apuesta de la marca por la movilidad sostenible; además de Groove, el SUV más vendido del mercado; las imponentes Trailblazer y Suburban, así como la recientemente presentada Chevrolet Traverse. En el segmento de camionetas, destacan la potente Colorado Work Truck y la icónica D-MAX, la camioneta más vendida del Ecuador.





“Automundo nos permite celebrar nuestros 100 años mostrando quiénes somos hoy y hacia dónde estamos avanzando. Nuestro portafolio refleja la capacidad de Chevrolet para seguir evolucionando y ofrecer alternativas que acompañen las distintas necesidades de movilidad de los ecuatorianos, sin perder de vista la historia que hemos construido junto al país durante generaciones”, señaló Oswaldo León, Country Manager de General Motors Ecuador.





La experiencia también permitirá a los visitantes conocer OnStar, la plataforma exclusiva de conectividad y asistencia de Chevrolet, que cuenta con servicios como respuesta automática ante emergencias, asistencia en carretera y apoyo para la recuperación vehicular. Como parte de las actividades desarrolladas por Chevrolet para celebrar sus 100 años en Ecuador, la marca realiza el lanzamiento de una nueva colaboración con Apuk, firma ecuatoriana de moda, con la introducción de la Colección Centenario Chevrolet x Apuk, una edición limitada de prendas que conecta la trayectoria de Chevrolet en el país con el talento y el diseño nacional.





Apuk contará con un espacio dentro del stand de Chevrolet en Automundo, donde los visitantes podrán conocer y adquirir las camisetas y chaquetas creadas especialmente para esta colaboración. Todas las piezas son confeccionadas en Ecuador y nacen de una idea compartida por ambas marcas: las historias, los caminos recorridos y las experiencias vividas adquieren un valor especial con el paso del tiempo.





“Para Apuk, una prenda no termina cuando se desgasta; ahí es cuando empieza a contar su historia. Por eso esta colaboración con Chevrolet tiene tanto sentido: ellos llevan 100 años acumulando kilómetros en Ecuador y nosotros creemos en prendas que también están hechas para recorrerlos. Crear esta colección junto a una marca con tanta historia en el país es una forma de celebrar lo que permanece y darle una nueva historia a través del diseño ecuatoriano”, señaló Diego Pinto, fundador de Apuk.





Del 15 al 18 de octubre, los visitantes de Automundo podrán recorrer el stand de Chevrolet, conocer los modelos y tecnologías exhibidos, realizar pruebas de manejo y descubrir la colección desarrollada junto a Apuk como parte de las actividades conmemorativas por los 100 años de la marca en Ecuador. En su año centenario, Chevrolet continúa celebrando una historia construida junto a los ecuatorianos, mientras presenta nuevas propuestas, tecnologías y experiencias que acompañarán los caminos que están por venir.