

Con más de 63 años de trayectoria en Ecuador, Nissan, representado por AYASA, llegó a Con más de 63 años de trayectoria en Ecuador, Nissan, representado por AYASA, llegó a Automundo 2026 con una renovación de su portafolio que escribe un nuevo capítulo para la marca en el país. Con un legado japonés que supera los 90 años de historia y que ha hecho de la innovación y la ingeniería parte esencial de su ADN, esta evolución se refleja en nuevos modelos y tecnologías que amplían su oferta de vehículos.





La gran protagonista fue la New Nissan Frontier PHEV, una nueva generación que incorpora, por primera vez en una camioneta de la marca, tecnología Plug-in Hybrid (PHEV). Su llegada representa un hito para Nissan al integrar la robustez, el desempeño y la versatilidad que han caracterizado a Frontier durante más de 6 décadas con una propuesta de electrificación que suma tecnología y confort. De esta forma, este nuevo modelo está diseñado para responder ante cualquier desafío y escenario de la vida diaria.





“Somos una marca japonesa que mantiene la mirada puesta en el futuro a través del desarrollo de nuevas tecnologías y vehículos que respondan a las expectativas de quienes confían en nosotros. La renovación de nuestro portafolio refleja esa esencia, al combinar la capacidad y el respaldo que nos caracterizan con nuevas alternativas de movilidad, confort y seguridad” que el mundo actual lo exige, señaló Miguel Aguirre, Director de Marca Nissan en Ecuador.







El nuevo Nissan Pathfinder también toma su espacio en Automundo, con una imagen actualizada y una propuesta que combina desempeño, comodidad y versatilidad. Su configuración de SUV familiar lo convierte en una alternativa para quienes buscan disfrutar de viajes al más alto nivel y actividades cotidianas con mayor confort, manteniendo la funcionalidad y legado que ha caracterizado y respalda a este modelo desde sus orígenes. Por su parte, el Nissan X-Trail un SUV japonés por excelencia amplió su propuesta con dos alternativas de motorización pensadas para adaptarse a diferentes estilos de vida y preferencias al volante. El nuevo Nissan Pathfinder también toma su espacio en Automundo, con una imagen actualizada y una propuesta que combina desempeño, comodidad y versatilidad. Su configuración de SUV familiar lo convierte en una alternativa para quienes buscan disfrutar de viajes al más alto nivel y actividades cotidianas con mayor confort, manteniendo la funcionalidad y legado que ha caracterizado y respalda a este modelo desde sus orígenes. Por su parte, el Nissan X-Trail un SUV japonés por excelencia amplió su propuesta con dos alternativas de motorización pensadas para adaptarse a diferentes estilos de vida y preferencias al volante.





El Nissan X-Trail e- POWER con e-4ORCE brinda nuevas sensaciones y experiencias de conducción como un vehículo de propulsión eléctrica, con una respuesta ágil y silenciosa, sin necesidad de enchufarlo para recargar. Por otro lado, el Boletín de prensa Nissan X-Trail ICE incorpora un motor a combustión y nueva transmisión XTronic CVT, con una propuesta que combina el desempeño del motor a gasolina con la comodidad y versatilidad para el día a día.





De esta manera, la marca presenta una nueva etapa de su portafolio en el país, con modelos que responden a distintas necesidades. La incorporación de nuevas tecnologías refleja la evolución de la marca y su apuesta por seguir ampliando las alternativas de movilidad, con el respaldo de una trayectoria que continúa proyectándose hacia el futuro de la movilidad en el país y el mundo.