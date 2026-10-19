

Del 15 al 18 de octubre, en el marco del Del 15 al 18 de octubre, en el marco del Automundo 2026, el evento automotriz más importante de Quito, RELY presentó la RELY R8 EN SUS VERSIONES DIÉSEL Y GASOLINA, la alternativa de entrada a su gama de pickups medianas con un equipamiento completo, que reafirma su compromiso de ofrecer vehículos que combinan tecnología, confort, seguridad y desempeño para responder a las necesidades del mercado ecuatoriano.





Destacaron en su presentación la RELY R8 Gasolina: más capacidad y más respaldo desde la entrada La RELY R8 GASOLINA compite en el segmento de pickups medianas con un mensaje claro: más capacidad, más tecnología y más respaldo para el trabajo diario.





Disponible en versiones 4x2 Ultra y 4x4 Ultra, incorpora un motor Mitsubishi 4K22D4M de 2.378 cc, con 160 HP a 5.500 rpm y 230 Nm de torque a 4.000 rpm, transmisión manual de 5 velocidades y 1.000 kg de capacidad de carga y 3 toneladas de arrastre, respaldada por Grupo Roldán, con una garantía de 7 años o 100.000 kilómetros.





Su equipamiento pone la tecnología a la vista desde el primer contacto: pantalla de 12,3”, Apple CarPlay y Android Auto, cámara de reversa y cámara 360°, llave inteligente con botón de encendido a distancia, además de Auto Hold y control de velocidad crucero, entre otros beneficios que presta esta nueva pickup.





En seguridad, cuenta con airbags frontales, frenos ABS con EBD, control de estabilidad (ESC/ESP), control de tracción (TCS), asistencia de frenado (EBA), asistencia de arranque en pendiente, freno de estacionamiento electrónico (EPB), monitoreo de presión de neumáticos (TPMS), anclajes ISOFIX y seguro para niños en la puerta trasera: seguridad para trabajar con tranquilidad y transportar a la familia con mayor confianza. Rely complementa su portafolio con versiones 4x4 diesel y entre ellas se destaca la Rely 4x4 TA limited.





En esta última destaca la nueva RELY R8 4X4 LIMITED TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, motor 2.3 cc, potencia 161 Hp, torque 420 Nm, equipada con caja ZF alemana y sistema de tracción 4x4. Esta versión incorpora tecnologías de asistencia a la conducción (ADAS): advertencia de colisión frontal, frenado automático de emergencia, advertencia y asistencia de mantenimiento de carril, control crucero adaptativo, asistencia en congestiones de tráfico y asistencia de crucero inteligente. Sistemas que ayudan a prevenir accidentes y elevan la confianza del conductor, en carretera y en la ciudad.





Con Rely eres mucho y más.