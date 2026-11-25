

El lanzamiento de ¿Alicia o Reina de Corazones? coincide con el regreso de dos tendencias que cobran protagonismo en 2026, los labios brillantes y la piel luminosa. Estas propuestas recuperan las texturas luminosas y permiten transformar un maquillaje cotidiano a través de pequeños detalles, sin necesidad de utilizar una gran cantidad de productos. El lanzamiento de ¿Alicia o Reina de Corazones? coincide con el regreso de dos tendencias que cobran protagonismo en 2026, los labios brillantes y la piel luminosa. Estas propuestas recuperan las texturas luminosas y permiten transformar un maquillaje cotidiano a través de pequeños detalles, sin necesidad de utilizar una gran cantidad de productos.





“Los acabados brillantes vuelven a tener protagonismo porque permiten aportar frescura y dimensión al maquillaje. La tendencia ya no consiste en aplicar iluminador en todo el rostro, sino en destacar puntos específicos y combinar texturas. Un brillo labial, por ejemplo, puede cambiar por completo el resultado de un maquillaje sencillo”, explica Cynthia Valera, experta en maquillaje de Avon.





La colección, en colaboración con Disney, toma como referencia dos personalidades de la historia. Por un lado, Alicia representa un estilo más suave, caracterizado por colores delicados y acabados sutiles. Por otro, la Reina de Corazones inspira una propuesta más intensa, con tonos que permiten dar mayor protagonismo a los labios.







Esta dualidad se refleja en el kit ¿Alicia o Reina?, que reúne un brillo labial, disponible en los tonos Elixir Sereno y Elixir Escarlata, además de los iluminadores faciales Tick Tock y Hora Serena, y un innovador iluminador corporal, diseñados para aportar luminosidad a determinadas zonas del rostro y del cuerpo. Además de los tonos y acabados, los productos incorporan envases con detalles inspirados en la historia, como corazones y elementos decorativos que evocan el universo fantástico de Alicia en el País de las Maravillas. Esta dualidad se refleja en el kit ¿Alicia o Reina?, que reúne un brillo labial, disponible en los tonos Elixir Sereno y Elixir Escarlata, además de los iluminadores faciales Tick Tock y Hora Serena, y un innovador iluminador corporal, diseñados para aportar luminosidad a determinadas zonas del rostro y del cuerpo. Además de los tonos y acabados, los productos incorporan envases con detalles inspirados en la historia, como corazones y elementos decorativos que evocan el universo fantástico de Alicia en el País de las Maravillas.





¿Cómo crear un maquillaje inspirado en Alicia o la Reina de Corazones?





Aunque ambas propuestas parten de estilos diferentes, pueden adaptarse a distintas ocasiones. La clave está en elegir los puntos del rostro que se desean destacar y ajustar la intensidad del color.





Cynthia comparte algunas recomendaciones para incorporar estas tendencias:





● Un acabado suave, al estilo de Alicia: para un maquillaje cotidiano, se puede optar por un brillo labial de tono delicado, como Elixir Sereno, acompañado de una pequeña cantidad de iluminador Tick Tock en la parte alta de los pómulos. El resultado es una apariencia luminosa sin recargar el rostro.





● Labios protagonistas, como la Reina de Corazones: para quienes prefieren un maquillaje más intenso, el tono Elixir Escarlata permite dar mayor protagonismo a los labios. Se puede combinar con un delineado definido y un toque de iluminador para equilibrar el resultado.





● Luz en los puntos adecuados: el iluminador puede aplicarse sobre los pómulos, el lagrimal y el arco de las cejas. Sin embargo, su ubicación y cantidad dependerán de las facciones de cada persona y del acabado que se desee conseguir. La recomendación es identificar las zonas que se quieren destacar, aplicar pequeñas cantidades y difuminar el producto hasta alcanzar el efecto deseado.





● Adaptar el maquillaje a cada ocasión: durante el día se puede apostar por acabados ligeros y tonos suaves. Para la noche, aumentar la intensidad del color en los labios o destacar la mirada permite transformar el maquillaje sin cambiar todos los productos.





“Uno de los errores más comunes es pensar que para conseguir un maquillaje llamativo se necesitan muchos productos. En realidad, el resultado depende de dónde se coloca el color y cómo se trabaja la luz. Un mismo iluminador puede utilizarse de forma muy discreta durante el día y con mayor intensidad para una ocasión especial”, añade Cynthia Valera.





Además, las colecciones inspiradas en historias conocidas incorporan elementos visuales que conectan con los recuerdos y gustos de distintas generaciones.





“Alicia en el País de las Maravillas" nos permite explorar dos facetas muy diferentes del maquillaje: la delicadeza y la intensidad. Con esta colección buscamos que cada persona pueda jugar con ambas, elegir los tonos que más le gusten y crear su propio estilo. Es una manera de llevar una historia tan reconocida a pequeños momentos de la rutina de belleza”, señala Diana Gaitan, gerente de Marketing de Avon.





Entre tonos suaves, colores intensos y acabados luminosos, la propuesta invita a experimentar con el maquillaje sin seguir una única regla. Al igual que en el universo de Alicia, cada persona puede elegir qué versión de sí misma quiere mostrar.