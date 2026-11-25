

Inalecsa, empresa de Arca Continental Ecuador, amplía su portafolio con el lanzamiento de los nuevos Mis Gansitos sabor a Yogurt de Mora y Durazno, una innovación que combina la característica esponjosidad de sus cakes con un cremoso relleno, ofreciendo una experiencia diferente y divertida a los consumidores ecuatorianos. Inalecsa, empresa de Arca Continental Ecuador, amplía su portafolio con el lanzamiento de los nuevos Mis Gansitos sabor a Yogurt de Mora y Durazno, una innovación que combina la característica esponjosidad de sus cakes con un cremoso relleno, ofreciendo una experiencia diferente y divertida a los consumidores ecuatorianos.





Bajo el concepto “El yogurt nunca había sido tan divertido”, la marca invita a descubrir una nueva forma de disfrutar este tradicional snack, a través de dos variedades frutales que destacan por su sabor y textura. Esta innovación responde a la búsqueda constante de alternativas que conecten con las preferencias del mercado y aporten dinamismo a la categoría de cakes.





Con esta incorporación, la compañía fortalece una de sus marcas más reconocidas, conservando los atributos que la caracterizan y explorando nuevas posibilidades para acompañar los momentos de consumo de los ecuatorianos.





Los nuevos Mis Gansitos ya se encuentran disponibles en presentación individual de 27 gramos, con un precio de venta al público sugerido de $0,30. Inalecsa continúa impulsando el desarrollo de productos que diversifican su oferta y reflejan su capacidad para evolucionar y adaptarse a las tendencias de consumo. Nuevos mis gansitos: ¡El yogurt nunca había sido tan divertido!