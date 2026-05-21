







Luis Belalcázar, coordinador de BiblioRecreo, Marianela Berrazueta administradora general CC El Recreo y Sonia Ortega, asistente de biblioteca de BiblioRecreo





El premio fue otorgado por la Cámara Ecuatoriana del Libro (CEL).

Se trata de un hito que evidencia el aporte sostenido de BiblioRecreo al acceso democrático a los libros y el fortalecimiento cultural en el sur de la capital.

Este reconocimiento, además, destaca el compromiso de Ciudad Comercial El Recreo por impulsar iniciativas y espacios comunitarios que fomentan la educación, la creatividad y el encuentro de las familias a través del arte y la literatura.





BiblioRecreo, la iniciativa cultural impulsada por Ciudad Comercial El Recreo, fue galardonada con el Premio Gestor Cultural Benjamín Carrión 2026, otorgado por la Cámara Ecuatoriana del Libro (CEL). Este reconocimiento, otorgado en el marco de la tercera edición de los Premios CEL, destaca el aporte sostenido de este espacio en el acceso a la lectura y la promoción cultural en el sur de Quito.





BiblioRecreo nació en 2014 como una propuesta pionera de préstamo de libros a domicilio dentro de un centro comercial y, desde entonces, se ha consolidado como un referente cultural de la capital. Actualmente cuenta con una comunidad activa de más de 6.000 usuarios y realiza actividades permanentes de mediación lectora, clubes de lectura, talleres creativos y encuentros con autores dirigidos a niños, jóvenes y adultos.





Además, este espacio ha logrado acercar la lectura a sectores históricamente alejados de la oferta cultural tradicional, fortaleciendo y promoviendo experiencias educativas y recreativas para toda la familia. “Recibir este reconocimiento nos llena de orgullo porque refleja el compromiso que hemos mantenido durante más de una década para acercar la lectura y la cultura a nuestra comunidad. En Ciudad Comercial El Recreo creemos firmemente que los espacios comerciales también pueden convertirse en puntos de encuentro”, señaló Marianela Berrazueta, administradora general de Ciudad Comercial El Recreo.





Este reconocimiento reafirma el compromiso de Ciudad Comercial El Recreo de seguir impulsando iniciativas que fomenten la educación, la cultura y el desarrollo comunitario, reforzando su posicionamiento para las familias del sur de Quito.



