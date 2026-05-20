



El Recreo ha preparado experiencias interactivas, juegos, espectáculos y actividades creativas pensadas para estimular su imaginación y promover momentos de diversión en familia.

Además, el centro comercial contará con dinámicas, premios y activaciones junto a sus marcas, incentivando la participación de los visitantes y fortaleciendo la experiencia durante su recorrido.

Juego, risas y experiencias interactivas marcarán la celebración del Día del Niño en Ciudad Comercial El Recreo, que este año convierte cada visita en un recorrido dinámico pensado para que niños y familias disfruten, participen y creen recuerdos juntos.





Siguiendo su línea de generar experiencias más allá de la compra, el centro comercial presenta una agenda que combina entretenimiento, creatividad y participación activa, transformando sus espacios en escenarios donde los más pequeños son los protagonistas.





Entre las principales actividades se destacan:





Lunes 01 de junio

Día del niño en El Recreo Sonríe, crea y celebra con mucha diversión.

Lugar: Teatro - Corredor Q

Hora: 15h00 horas

Taller Hipixie: Pintemos a Reko

Lugar: Corredor H

Hora: 16h00 horas

Hora loca

Lugar: Plaza de los artistas

Hora: 17h00 horas

Un momento lleno de música, baile y personajes animados que invitarán a los niños a participar, tomarse fotos y disfrutar de una celebración llena de energía. Al final, los participantes inscritos recibirán premios sorpresa.









Domingo 07 de junio

Teatro infantil con BiblioRecreo

Soy aire: Lula y el primer vuelo. Una obra de teatro sensorial para la primera infancia.

Lugar: Recreo Family Park

Hora: 16h00 horas





A esta propuesta se suman las marcas del centro comercial con promociones y activaciones que fortalecen la experiencia, consolidando a El Recreo como un espacio donde las familias no solo compran, sino que comparten momentos significativos.





“Queremos que el Día del Niño se viva con emoción, movimiento y mucha interacción. Hemos diseñado actividades donde los niños no solo participan, sino que se convierten en protagonistas de la experiencia”, señala Marianela Berrezueta, Administradora General de Ciudad Comercial El Recreo.





De esta manera, Ciudad Comercial El Recreo reafirma su compromiso de ofrecer propuestas dinámicas que convierten fechas especiales en experiencias memorables para toda la familia.



