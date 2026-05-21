







Estar preparados también es un acto de amor: la previsión gana espacio en Ecuador





En los últimos años, especialmente después de la pandemia de 2020, la contratación de servicios exequiales en modalidad de planificación ha crecido en un 30% en Ecuador. Este incremento refleja un cambio en la forma en que las familias abordan un tema que tradicionalmente se postergaba.





Cada vez más ecuatorianos están optando por anticiparse, tomando decisiones que buscan evitar cargas emocionales y económicas en momentos inesperados. Esta tendencia responde, en gran medida, a experiencias recientes que evidenciaron la importancia de contar con información y respaldo oportuno.





Cuando ocurre una pérdida sin planificación previa, las familias deben tomar decisiones en pocas horas, muchas veces bajo presión y con información limitada. Este escenario puede generar confusión, estrés adicional y costos imprevistos que podrían evitarse con una preparación adecuada.





Frente a esta realidad, la conversación ha comenzado a cambiar. La planificación deja de verse como un tema incómodo y empieza a entenderse como una forma de cuidado hacia los seres queridos: una decisión que permite afrontar momentos difíciles con mayor serenidad y organización.





En respuesta a este cambio, diversas organizaciones han fortalecido acciones de orientación e información dirigidas a las familias, a través de campañas digitales y actividades en territorio. El objetivo es promover una cultura de previsión que facilite la comprensión y preparación frente a una realidad que, aunque difícil, forma parte de la vida.





En este contexto, iniciativas como las impulsadas por Armony Servicios Exequiales buscan acercar información clara y acompañamiento oportuno, para que las personas puedan tomar decisiones informadas, sin presión y con mayor tranquilidad.





“Hoy vemos un cambio importante: las familias ya no quieren improvisar. Están buscando información y opciones antes de que ocurra una emergencia”, explica Santiago Romero, Gerente Comercial en Armony.





Este enfoque invita a repensar la previsión como parte del bienestar familiar, promoviendo una cultura basada en la organización, el respaldo y la tranquilidad.