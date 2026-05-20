



Dental Sanitas ofrece a los afiliados servicios odontológicos que se prestarán en alianza con Confident.

Dependiendo del nivel de cobertura, el producto puede ser contratado en precios que oscilan entre los $15 y $23 mensuales.

Entre los beneficios de Dental Sanitas están la atención en centros odontológicos de 22 provincias a nivel nacional, y servicios orientados a la prevención, diagnóstico y especialidades odontológicas.

En el marco de su estrategia de diversificación y fortalecimiento de su propuesta de valor, Ecuasanitas presenta Dental Sanitas, un nuevo producto orientado a complementar los planes de medicina prepagada mediante servicios odontológicos que se prestarán en alianza con Confident. Con precios accesibles que oscilan entre los $15 y $23 mensuales (dependiendo del nivel de cobertura), los afiliados podrán beneficiarse de atención en centros odontológicos de 22 provincias a nivel nacional, además de servicios orientados a la prevención, diagnóstico y especialidades odontológicas.





Dental Sanitas puede ser contratado por los afiliados de manera voluntaria e independiente del plan con el que cuenten en el momento, y para acceder a los servicios de bienestar bucal considerados dentro de esta cobertura, podrán contactarse a través de los canales oficiales de Ecuasanitas.





“Dental Sanitas responde a nuestra visión de fortalecer continuamente el portafolio de soluciones que ofrecemos a nuestros afiliados, incorporando servicios que amplían la cobertura y generan mayor valor en su experiencia con Ecuasanitas”, señala Carla Sevilla, gerente general de Ecuasanitas.





Con este lanzamiento, Ecuasanitas reafirma su posicionamiento como una empresa que impulsa la innovación en medicina prepagada, desarrollando soluciones que responden a las necesidades actuales del mercado y promueven un enfoque integral de bienestar.