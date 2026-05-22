







Quienes empiezan a usar medicamentos inyectables para bajar de peso suelen notar que el hambre disminuye drásticamente —y, con ella, la cantidad de comida en el plato.





El efecto es esperado y forma parte del tratamiento. Pero también plantea una nueva pregunta: si la cantidad de alimentos disminuye, ¿cómo asegurar que el cuerpo siga recibiendo todos los nutrientes que necesita?





Es justamente en este punto donde entra una nueva forma de mirar la alimentación.





Menos volumen, más nutrientes





En este contexto, surge la necesidad de buscar alimentos con mayor densidad nutricional, es decir, la relación entre la cantidad de nutrientes y las calorías de un alimento. Cuantas más vitaminas, minerales, fibras y proteínas aportan con menos calorías, mayor es su densidad nutricional. Algo que se vuelve aún más importante cuando se come menos.





“Cuando la ingesta disminuye, no hay mucho margen para equivocarse. Como la persona tiene menos hambre, conviene aprovechar para comer mejor. Cada elección pasa a tener un mayor impacto en la ingesta de nutrientes. Por eso, el foco no debería estar solo en reducir calorías, sino en asegurar que el organismo se mantenga bien nutrido a lo largo del proceso”, refuerza el médico nutriólogo Nataniel Viuniski, Máster en Nutrición y Alimentos y miembro del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife.





El riesgo de comer mal





De esta manera, las personas que utilizan medicamentos para bajar de peso necesitan orientación nutricional y un plan alimentario que garantice cantidades suficientes de nutrientes para el funcionamiento del organismo. “Las proteínas, por ejemplo, además de múltiples funciones vitales, son fundamentales para preservar la masa muscular —algo que puede verse comprometido durante la pérdida de peso. Las fibras ayudan al funcionamiento intestinal y al control de la glucosa en sangre. Las vitaminas y minerales, por su parte, participan en funciones esenciales, desde la inmunidad hasta el metabolismo energético”, explica Viuniski.





Cuando esto no se cumple, además de la pérdida de masa muscular, pueden aparecer otros efectos, como mayor caída del cabello, aumento de la flacidez de la piel, disminución de la inmunidad y de la energía en general, entre otros.









¿Pero cómo llevarlo a la práctica?





El nutriólogo y Máster en Nutrición recomienda cambios simples que pueden ayudar a mejorar la calidad de la alimentación: