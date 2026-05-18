

Con “Báñate de Fútbol”, KFC Ecuador presenta una nueva forma de disfrutar el icónico sabor de su pollo frito con la nueva Salsa BBQ Pacho.





Hay partidos que no se viven solos. Se disfruta con amigos, con familia, con nervios, con comentarios antes de cada jugada y, sobre todo, con algo rico en la mesa para compartir. Pensando en esa forma tan ecuatoriana de reunirse alrededor del fútbol, KFC Ecuador presenta una nueva experiencia para disfrutar la temporada futbolera con más sabor y entretenimiento.





Después de anunciar su alianza con Willian Pacho, una de las figuras ecuatorianas más queridas y relevantes del fútbol actual, KFC integra a su menú 3 paquetes exclusivos del jugador: Festín Pacho, Parte y comparte Pacho, y combo 8 alitas Pacho; junto con la nueva salsa BBQ Pacho para que sus clientes puedan disfrutar de un sabor “pacho parse los dedos”.





“Con Pacho logramos una colaboración muy natural. Él representa esa energía y orgullo que hoy emociona al país, y desde KFC quisimos llevar esa emoción a algo que la gente pueda vivir en su mesa: con amigos y familia, compartiendo alitas, strips o presas con una salsa pensada para resaltar todo el icónico sabor de KFC” — Lissette Robayo, Brand Manager de KFC Ecuador La alianza con Willian Pacho fortalece esta propuesta al unir el sabor de KFC con una figura que representa orgullo, esfuerzo y cercanía para los ecuatorianos. Su participación no solo acompaña la experiencia, también le da un rostro a una forma de vivir el fútbol que se siente muy propia: compartir, emocionarse y disfrutar.





Además, se han preparado actividades y concursos exclusivos a través de KFC APP, donde podrán participar por camisetas autografiadas del jugador y más premios, que se comunicarán en las redes sociales de la marca. Entre las novedades también estarán 4 cromos coleccionables de Pacho, que se entregarán hasta agotar stock junto con las compras de los paquetes del jugador.





“Queremos que KFC esté presente en estos momentos donde la gente se junta a vivir el fútbol: la previa, la comida, las bromas, los pronósticos y las celebraciones. Con los combos de Pacho y las nuevas salsas te damos esa invitación a disfrutar de una manera distinta. Porque esta vez la fiesta del fútbol se comparte, se dipea y se vive con KFC y Willian Pacho. Lissette Robayo, Brand Manager de KFC Ecuador





Con esta nueva experiencia, KFC Ecuador acerca la emoción del fútbol a sus clientes desde lo que mejor sabe hacer: un sabor “pacho parse los dedos” que hace que cada reunión sea inolvidable.