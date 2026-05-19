























Luego de tres días del principal evento virtual organizado por la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico (CECE) las ventas del primer CyberDay.ec del 2026 registraron un aumento del 30% en comparación con el evento del mes de abril del 2025.





Esta cifra se debe a un aumento relevante en el comportamiento de tráfico a marca, pasando de una tasa histórica entre 7% y 21% a 38% en esta edición generando un crecimiento del 31% en visitas en comparación con el evento del 2025.





“Los resultados de esta edición del CyberDay.ec reflejan el crecimiento del comercio electrónico en Ecuador y la creciente confianza de los consumidores en los canales digitales, impulsando nuevas oportunidades para los comercios y la economía del país”, señaló Leonardo Ottati, presidente de la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico.





Participación de los comercios





Cerca de 30 comercios participaron clientes en este primer CyberDay.ec del 2026, ofreciendo descuentos y promociones especiales a los. Las categorías más destacadas fueron:

Electrodomésticos

Tecnología

Hogar

Turismo

Moda

Deportes

Infantil





Este tipo de iniciativas, que fomentan la participación y la interacción con los consumidores, son solo una parte del impacto positivo que tienen los eventos CyberDay.ec en la economía del país, debido a generan un aumento en las ventas, creación de empleos, inversión en infraestructura y el desarrollo de la economía digital.









Próximo Evento





El segundo CyberDay de este 2026 se llevará a cabo del 17 al 19 de agosto, la CECE convoca a comercios interesados en sumarse a contactarlos para brindar asesoría y participen en las siguientes dos ediciones de agosto y noviembre 2026.