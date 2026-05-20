







La iniciativa Create Your World de Epson ofrece a los emprendedores las herramientas para capitalizar la creciente demanda de útiles escolares y artículos que reflejen la identidad de cada estudiante.





La temporada de regreso a clases se ha transformado. Hoy, los estudiantes no solo buscan útiles funcionales; sino artículos que reflejen su identidad y estilo. Esta tendencia por la personalización ha abierto una gran oportunidad para emprendedores interesados en ofrecer productos personalizados y únicos.





A través de la iniciativa “Create Your World”, Epson se posiciona como el aliado estratégico ideal para capitalizar esta demanda. La propuesta pone al alcance de los emprendedores herramientas de impresión profesional para transformar ideas creativas en productos originales, desde mochilas y estuches con personajes favoritos, hasta calendarios y stickers diseñados para adornar cuadernos e identificar pertenencias.





Mediante tecnologías como la sublimación de tinta en textiles, la impresión fotográfica de alta calidad o la impresión UV sobre materiales rígidos, los emprendedores pueden diversificar su oferta y maximizar sus ingresos con productos que realmente destacan en el mercado por su originalidad y acabado profesional.





El regreso a clases es un catalizador para la creatividad y el emprendimiento. Vemos una clara demanda por productos que permitan a los estudiantes expresar quiénes son, y son los emprendedores locales quienes mejor pueden satisfacer esa necesidad", comentó Fabián Calapaqui, Product Manager. "Con 'Create Your World', estamos poniendo tecnología de punta, antes reservada para grandes producciones, en manos de los creadores para que puedan convertir sus ideas en negocios rentables y llevar productos de calidad profesional a sus comunidades", agregó.





La versatilidad de las soluciones de Epson permite a un negocio cubrir una gama completa de artículos escolares personalizados.





Un emprendedor puede producir desde stickers por UV film para identificar pertenencias, hasta uniformes de equipos deportivos y cartelería para las propias instituciones educativas, expandiendo así sus líneas de negocio con un mismo ecosistema tecnológico.





Las posibilidades son tan amplias como la imaginación.