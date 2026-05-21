







La marca internacional continúa su expansión en Ecuador con una nueva apertura en Guayaquil.





Taco Bell continúa consolidando su crecimiento en el país con la apertura de su séptima tienda en Ecuador, ubicada en Mall del Sol. Esta nueva incorporación forma parte del plan de expansión de la marca, que proyecta alcanzar diez locales a nivel nacional durante 2026, fortaleciendo su presencia en las principales ciudades del país.





En su propuesta gastronómica, la marca mantiene su enfoque en comida rápida inspirada en la cocina Tex-Mex, con una oferta que incluye tacos, burritos y quesadillas, además de productos icónicos como el Crunchy Taco Supreme y el Crunchwrap. A esto se suman opciones de valor como promociones permanentes y combos familiares, elaborados con materia prima local bajo estándares internacionales que garantizan uniformidad en sabor y calidad.





La llegada de Taco Bell a Mall del Sol fortalece la oferta gastronómica del centro comercial, incorporando una marca de reconocimiento global que amplía la variedad y enriquece la experiencia de quienes lo recorren. Esta apertura responde a la constante evolución del espacio, orientada a ofrecer propuestas innovadoras y accesibles, alineadas con las tendencias de consumo actuales y las expectativas de los visitantes.





Para Sofía Naranjo, Gerente Corporativo Comercial y Desarrollo de Mall del Sol, “La incorporación de Taco Bell responde a nuestro compromiso de ofrecer propuestas innovadoras y relevantes para nuestros visitantes. Continuamos fortaleciendo nuestro mix comercial con marcas internacionales que aportan valor y diversidad a la experiencia del cliente”.





Con esta nueva apertura, Mall del Sol continúa apostando por el crecimiento y la diversificación de su propuesta, acercando a los visitantes a experiencias gastronómicas de alcance internacional en un entorno que evoluciona constantemente junto a las necesidades del consumidor