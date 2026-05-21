



La innovación combina el sabor del chicharrón de cerdo con la suavidad del queso.

Disponible a nivel nacional en tiendas y supermercados en presentación de 22 gramos a $0.25.





Inalecsa, empresa de Arca Continental Ecuador, presenta Tortolines sabor a Tigrillo Mixto, una nueva edición especial inspirada en uno de los sabores más tradicionales de la gastronomía ecuatoriana.





Fiel a su esencia “Naturalmente ecuatorianos”, Tortolines lleva el sabor del tigrillo costeño a una experiencia crocante que combina el toque del chicharrón de cerdo con la suavidad del queso, evocando el sabor casero del tradicional plato elaborado a base de verde.





Esta innovación es parte de una estrategia de sabores locales, que la marca ha venido trabajando durante los últimos 10 años; con la finalidad de rescatar esos sabores tradicionales que nos unen como país.





“Con Tortolines Tigrillo Mixto buscamos innovar desde sabores que forman parte de nuestra identidad y fortalecen la conexión de la marca con los consumidores, ofreciéndoles un delicioso snack para toda ocasión de consumo”, destacó César Hernández, Gerente de Marketing de Inalecsa.





El lanzamiento estará acompañado de degustaciones, activaciones en puntos de venta y una campaña digital bajo el mensaje “El verde que nos une”. Tortolines sabor a Tigrillo Mixto ya está disponible en presentación de 22 gramos, a un precio sugerido de $0.25, en tiendas y supermercados a nivel nacional.





Inalecsa invita a descubrir este nuevo sabor, reafirmando su compromiso con la innovación y las tendencias que marcan el mercado de snacks en el país.





TORTOLINES TIGRILLO MIXTO: ¡EL SABOR DEL VERDE QUE NOS UNE!