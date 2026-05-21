



La aerolínea ultra low cost ofrece promociones para viajar desde Quito a Lima, Santiago, Cusco, buenos Aires y otros destinos internacionales durante las vacaciones escolares de Ecuador.





En junio inician las vacaciones escolares en el régimen Sierra de Ecuador, muchas familias comienzan a buscar vuelos baratos para viajar en estas fechas. En este contexto, JetSMART anunció una nueva promoción con hasta 23% de descuento en vuelos internacionales desde Quito, destacando su ruta directa hacia Lima, una de las opciones más convenientes y accesibles de la temporada.





La campaña estará disponible desde el 11 al 18 de mayo y busca impulsar los viajes internacionales durante las vacaciones escolares, ofreciendo tarifas ultra bajas y conexiones hacia algunos de los destinos más buscados en Sudamérica, como Santigo de Chile, buenos Aires, Cusco, Cajamarca, Chiclayo, Tarapoto y Piura.





A solo dos horas y media de vuelo desde Quito, Lima se posiciona como uno de los destinos favoritos para estas vacaciones gracias a su gastronomía, cultura y variedad de actividades para toda la familia. Además, una vez en Lima los viajeros pueden conectar fácilmente con otros destinos únicos como Santiago en Chile, ideal para disfrutar de viñedos, experiencias en montañas y nuevos panoramas turísticos.





Con esta propuesta, JetSMART continúa impulsando viajes más accesibles y conectando a más personas con destinos internacionales, ofreciendo una alternativa conveniente y moderna para disfrutar de las vacaciones de mitad de año, mientras fortalece su propuesta de vuelos a bajo costo en Sudamérica durante la temporada de vacaciones escolares.