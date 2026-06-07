



Un informe de Avon revela que el 79 % de las ecuatorianas encuentra en las herramientas digitales a sus mayores aliadas para alcanzar la autonomía y el crecimiento personal.

El estudio destaca que la digitalización está rompiendo barreras culturales y democratizando el acceso a soluciones avanzadas en el país.

El avance de las herramientas virtuales está transformando positivamente el panorama del emprendimiento femenino en Ecuador. Lejos de ser solo canales de entretenimiento, las plataformas digitales se consolidan como infraestructura clave para que las mujeres alcancen el éxito bajo sus propios términos.





Con el fin de visibilizar este impacto, Avon presentó los resultados de su informe “Sacateladuda: Hablemos de Tecnología”, la investigación demuestra cómo la adopción digital está acelerando su desarrollo y reduciendo brechas. Los resultados revelan que el 72 % de las ecuatorianas considera que el entorno digital es un ecualizador clave para alcanzar la equidad de género.





El salto de las emprendedoras locales





Para las mujeres independientes, la tecnología es sinónimo de crecimiento y organización. El estudio revela que las herramientas digitales fortalecen el tejido comercial femenino en tres ejes fundamentales:

99% (Nuevas fronteras): las plataformas virtuales les permiten ampliar su alcance y conquistar nuevos clientes de forma inmediata.

91% (Productividad): logran estructurar y organizar su actividad comercial de forma más eficiente.

86% (Balance de vida): la digitalización facilita la conciliación entre sus metas profesionales con el entorno personal y familiar.

“Hoy la tecnología se ha convertido en un recurso clave para que más mujeres puedan emprender, gestionar sus negocios y ampliar sus oportunidades. En Avon estamos comprometidos con acercar estas herramientas digitales y fortalecer las habilidades necesarias para que puedan aprovecharlas plenamente. A través de nuestro modelo de venta directa, más de 370 mil consultoras de belleza en Ecuador, Perú y Colombia impulsan sus propios emprendimientos y encuentran en la tecnología una aliada para hacer crecer sus negocios, llegar a más personas y desarrollar todo su potencial”, señaló Alexandra Oliva, gerente de Reputación y Comunicación Corporativa de Avon para el Mercado Andino.





Innovación y tendencias en la belleza diaria





Esta transformación digital también está redefiniendo los hábitos de consumo de belleza en el país. El 78% de las ecuatorianas coincide en que la tecnología ha democratizado la industria cosmética al hacerla más accesible e incrementar la percepción de calidad de los productos. De hecho, Avon se posiciona como la segunda marca del mercado más asociada a la incorporación de tecnología en sus desarrollos (38%).





La confianza en el respaldo científico continúa en aumento: el 64 % de las mujeres confía más en un producto cuando sabe que tiene innovación de laboratorio detrás. Además, las nuevas tendencias avanzan a paso firme, revelando que el 35 % de las ecuatorianas ya confía en las recomendaciones de la Inteligencia Artificial (IA) para optimizar sus rutinas de cuidado diario.





Finalmente, el informe concluye que, aunque persisten retos y creencias tradicionales por superar en la sociedad, el entusiasmo y la capacidad de las mujeres por dominar el entorno digital demuestran que el futuro de la autonomía en Ecuador ya es una realidad presente.





En este contexto, Avon reafirma su compromiso histórico de seguir impulsando la autonomía económica de las mujeres, dinamizada hoy desde el entorno digital. La empresa continúa desarrollando herramientas tecnológicas que permitan a más mujeres emprender, gestionar sus negocios y ampliar sus oportunidades, al mismo tiempo que promueve el desarrollo de habilidades digitales para que puedan aprovechar plenamente estas plataformas.



