



Durante junio, el centro comercial ofrecerá una agenda especial con transmisiones de partidos, actividades interactivas, concursos y experiencias pensadas para compartir en familia.

La programación incluirá además iniciativas especiales por el Día del Padre y la Polla Mundialista RecreoLovers, que premiará a quienes demuestren ser los mejores pronosticadores del torneo.

La pasión por el fútbol y la celebración del Día del Padre serán los protagonistas de junio en Ciudad Comercial El Recreo. Durante todo el mes, el centro comercial desarrollará actividades especiales para que las familias del sur de Quito compartan momentos memorables alrededor de una de las mayores pasiones de los ecuatorianos: el fútbol.





A través de juegos, trivias, transmisiones de partidos, concursos y experiencias interactivas, El Recreo busca convertir cada visita en una oportunidad para reunirse, celebrar y vivir el ambiente mundialista en comunidad. Además, los visitantes podrán participar en la Polla Mundialista RecreoLovers, una dinámica que permitirá acumular puntos y canjear camisetas originales de la selección ecuatoriana.





Entre las principales actividades se destacan:





Todos los sábados y domingos de junio

Papá es Mundial, Metegol Gana





Una experiencia futbolera para disfrutar en familia con inflables metegol, futbolín, trivias y juegos inspirados en la pasión mundialista.





Lugar: Plaza de los Artistas





Hora: 15h00 a 17h00









Jueves 11 de junio

Inauguración del Mundial 2026: México vs. Sudáfrica





Los aficionados podrán reunirse para disfrutar del partido inaugural en un ambiente lleno de emoción, concursos y actividades temáticas.





Lugar: Patio y Plaza de Comidas





Hora: 14h00









Domingo 14 de junio

Ecuador vs. Costa de Marfil





Una jornada especial para alentar juntos a la selección y compartir la ilusión que despierta cada encuentro mundialista.





Lugar: Patio y Plaza de Comidas





Hora: 17h30









Sábado 20 de junio

Súper Bingo Papá Musical





Una celebración pensada para homenajear a los padres con música, premios y momentos de integración familiar.





Lugar: Ciudad Comercial El Recreo





Hora: 17h30









Ecuador vs. Curazao





La emoción de apoyar a la selección ecuatoriana se vivirá junto a cientos de aficionados en una jornada cargada de entretenimiento y premios.





Lugar: Patio y Plaza de Comidas





Hora: 18h30













Jueves 25 de junio

Alemania vs. Ecuador





Un nuevo encuentro para compartir la pasión por el fútbol y vivir la experiencia mundialista junto a familiares y amigos.





Lugar: Patio y Plaza de Comidas





Hora: 14h30





“Queremos que las familias encuentren en El Recreo un espacio donde puedan compartir la emoción del Mundial y celebrar a papá a través de experiencias pensadas para disfrutar juntos. Hemos preparado una agenda que combina entretenimiento, premios y actividades para todas las edades”, señaló Marianela Berrazueta, administradora general de Ciudad Comercial El Recreo.





De esta manera, Ciudad Comercial El Recreo reafirma su compromiso de ofrecer experiencias que fortalecen los vínculos familiares y consolidan al centro comercial como el principal punto de encuentro para las familias del sur de Quito