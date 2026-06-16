







En un evento especial realizado en las instalaciones del edificio matriz de Kia Ecuador, ubicadas en el sector de Galo Plaza Lasso y Sabanilla, tres afortunados clientes de Supermaxi y Megamaxi recibieron oficialmente las llaves de sus nuevos Kia EV9, como ganadores de la campaña promocional Maxi Days, desarrollada por Corporación Favorita y Kia Ecuador.





La iniciativa premió la fidelidad de los clientes que realizaron compras por montos específicos en productos de marcas participantes, obteniendo cupones electrónicos para participar en el sorteo de tres vehículos 100% eléctricos Kia EV9. Los ganadores provienen de las ciudades de Quito, Guayaquil y Manta, quienes hoy celebran el inicio de una nueva experiencia de movilidad sostenible.





La ceremonia contó con la presencia de directivos de Corporación Favorita y Kia Ecuador, quienes destacaron el valor de las alianzas estratégicas que permiten generar experiencias memorables para los consumidores, al tiempo que promueven alternativas de movilidad más amigables con el medio. “Esta promoción representa mucho más que un premio. Es una forma de reconocer y agradecer a miles de clientes de Supermaxi y Megamaxi que nos acompañan en su día a día, que confían en nuestras marcas, nuestros productos y nuestros servicios. Cada compra, cada visita y cada muestra de preferencia fortalece el vinculo que hemos construido durante años”, sostuvo Gabriela Herrera, gerente de mercadeo de Corporación Favorita.





Kia EV9: innovación, diseño y sostenibilidad en su máxima expresión





El Kia EV9 representa la visión global de la marca y su estrategia denominada Plan S (Movilidad Sostenible, Energía Sostenible y Planeta Sostenible). Se trata del vehículo eléctrico más Premium de la marca coreana, un SUV de gran tamaño que combina diseño vanguardista, tecnología de última generación, altos estándares de confort y una propuesta sostenible que busca contribuir a ciudades más verdes y a un futuro mejor para las próximas generaciones.





Su diseño exterior destaca por líneas robustas y modernas que reflejan la filosofía de diseño “Opposites United” de Kia, mientras que su amplio habitáculo ofrece una experiencia de viaje de primer nivel, con espacio para toda la familia, materiales de alta calidad, tecnología intuitiva y sistemas avanzados de asistencia a la conducción.





Además de su destacado nivel de equipamiento, el EV9 incorpora materiales eco-amigables y reciclados en diferentes elementos de su fabricación, reafirmando el compromiso de la marca con la reducción de su impacto ambiental y la construcción de una movilidad más responsable.





Gracias a su avanzada plataforma eléctrica, el modelo ofrece una autonomía sobresaliente, permitiendo desplazamientos por todo el país con total confianza, complementados por tecnologías de carga rápida que facilitan una experiencia de uso práctica y eficiente.





Alianza estratégica que premia la fidelidad de clientes y promueve la transición hacia una movilidad eléctrica en Ecuador





Corporación Favorita reitera su compromiso con el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades al promover iniciativas que fomentan la transición hacia una movilidad más limpia. A través de alianzas estratégicas con marcas líderes como Kia Ecuador, la compañía busca generar valor compartido para sus clientes y el entorno, impulsando programas que vinculan fidelidad de compra con oportunidades para acceder a soluciones de transporte inteligente, responsables y de vanguardia.





Más que vehículos eléctricos: un ecosistema completo para la movilidad sostenible y Kia lo tiene





El Kia EV9 forma parte de un portafolio de ocho vehículos electrificados que Kia Ecuador comercializa actualmente en el país, consolidando una de las ofertas de electro movilidad más amplias del mercado ecuatoriano.





Como líder en movilidad sostenible, Kia Ecuador ha desarrollado un ecosistema integral que va mucho más allá de la comercialización de vehículos eléctricos. Actualmente, la marca cuenta con una red de más de 175 puntos de carga media distribuidos estratégicamente en estaciones de servicio, centros comerciales, universidades, hoteles, restaurantes y otros espacios de alta afluencia a nivel nacional.





A esta infraestructura se suma un ambicioso plan de expansión que contempla la puesta en marcha de 17 electrolineras de carga rápida hasta finales de 2026, fortaleciendo la conectividad eléctrica entre Costa, Sierra y Oriente y corredores turísticos del país.





El respaldo posventa constituye otro pilar fundamental de esta estrategia y Kia lo tiene. Kia dispone de más de 49 talleres certificados a nivel nacional, equipados con áreas especializadas para vehículos eléctricos y técnicos capacitados para brindar atención profesional a esta tecnología.





La movilidad sostenible requiere más que vehículos eléctricos, necesita infraestructura, respaldo, capacitación y alianzas estratégicas que faciliten su adopción, Kia lo tiene. En ese sentido, esta alianza con Corporación Favorita fortalece el impulso y la transición hacia a una movilidad más limpia y eficiente en Ecuador.