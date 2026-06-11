Ecuador
El camino del tigrillo como patrimonio gastronómico ecuatoriano
Durante décadas, el tigrillo ha ocupado un lugar privilegiado en las mesas ecuatorianas. Elaborado a base de plátano verde, huevo y queso, este plato tradicional, originario de Zaruma, provincia de El Oro, ha trascendido las fronteras de la cocina cotidiana para convertirse en uno de los principales símbolos gastronómicos del país.
Su relevancia cultural fue reconocida oficialmente en 2020, cuando el Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) incorporaron al Tigrillo de Zaruma dentro del Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador. Este reconocimiento no solo destacó el valor gastronómico del plato, sino también su importancia como manifestación cultural vinculada a la historia, tradiciones y saberes de Zaruma, ciudad considerada la cuna de esta emblemática preparación y que hoy, a través de su Municipio, respalda iniciativas orientadas a preservar y difundir este legado culinario.
Más allá de su sabor, el tigrillo representa una historia construida alrededor del plátano verde, uno de los ingredientes más emblemáticos de la gastronomía ecuatoriana. Su preparación forma parte de las tradiciones familiares de miles de hogares y constituye un referente culinario que conecta a distintas generaciones a través de la memoria, el territorio y las costumbres.
En los últimos años, este plato también ha comenzado a ganar reconocimiento fuera de las fronteras nacionales. En febrero de 2025, la plataforma gastronómica internacional Taste Atlas incluyó al tigrillo dentro de su listado de los 50 mejores platos con huevo del mundo, ubicándolo en el puesto 31 del ranking global. Este reconocimiento lo posicionó junto a preparaciones icónicas de distintos países y consolidó su visibilidad dentro del mapa gastronómico internacional.
Para expertos en patrimonio alimentario, estos reconocimientos reflejan una tendencia creciente: la revalorización de las cocinas tradicionales como elementos fundamentales de la identidad cultural de los pueblos. Hoy, la gastronomía no solo se entiende como una expresión culinaria, sino también como una herramienta para fortalecer el turismo, preservar conocimientos ancestrales y promover el desarrollo local.
En este contexto surge Tigrillo Fest, una iniciativa que busca poner en valor uno de los platos más representativos del Ecuador y promover el potencial gastronómico del plátano verde. Bajo el concepto “Sabores que nacen del verde”, el festival se realizará el 04 y 05 de julio en el parque bicentenario con el respaldo de Quito Turismo y del Municipio de Zaruma, ciudad donde nació esta tradicional preparación, fortaleciendo así su propósito de preservar y proyectar aquellos sabores que forman parte de la identidad ecuatoriana.
“La historia del tigrillo demuestra que los platos tradicionales pueden trascender la cocina para convertirse en patrimonio, memoria colectiva y una carta de presentación del país ante el mundo”, mencionó Judy Vivar, representante de Tigrillo Fest.
Aunque el tigrillo tiene sus raíces en Zaruma y constituye uno de los mayores referentes gastronómicos de la provincia de El Oro, su presencia se ha extendido a distintas regiones del país, donde cada territorio, restaurante y cocinero ha incorporado matices propios a su preparación.
La riqueza de la gastronomía ecuatoriana ha permitido que este plato evolucione sin perder su esencia, dando paso a versiones que incorporan distintos tipos de quesos, proteínas, técnicas y productos locales.
Precisamente, esa diversidad será uno de los principales atributos que buscará visibilizar Tigrillo Fest, un encuentro que reunirá propuestas de diferentes ciudades del Ecuador para mostrar cómo un mismo plato puede reflejar la identidad, creatividad y tradiciones culinarias de cada territorio.