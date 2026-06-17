







Grupo AJE reafirma su compromiso con la sostenibilidad ambiental a través de nuevas acciones junto al programa Galápagos Guardians. Más de 30 colaboradores participaron en una jornada de voluntariado en el Área Nacional de Recreación Parque Lago, en Guayaquil, enfocada en la recolección de residuos plásticos y sólidos para evitar su llegada al océano.





Durante esta intervención se recuperaron 55 kilogramos de desechos, que se suman a las jornadas realizadas previamente en Quito y Guayaquil, alcanzando un total de 388,60 kg recolectados por el equipo corporativo.





Esta actividad se enmarca en una alianza estratégica iniciada en mayo de 2024, cuando Grupo AJE se convirtió en el primer aliado del programa en Ecuador. Desde entonces, el trabajo conjunto ha permitido resultados concretos: hasta febrero de 2026, se han recuperado 65.844 libras de residuos PET, contribuyendo directamente a la protección de ecosistemas vulnerables.





Para 2026, la alianza proyecta ampliar su alcance con nuevas jornadas de voluntariado, activaciones en universidades para promover la educación ambiental, y el fortalecimiento del programa de incentivos para recicladores de base, actores clave en la gestión de residuos en el país. Además, se contempla un aporte económico directo que permitirá evitar que más residuos lleguen al océano.





La participación activa de los colaboradores en territorio refuerza un modelo de intervención que combina tecnología, educación y trabajo comunitario para enfrentar la contaminación desde su origen.





Con esta iniciativa, Grupo AJE consolida el rol del sector privado como un actor clave en la protección ambiental, impulsando acciones concretas que generan impacto positivo en el Ecuador.