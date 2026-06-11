







Burger Show, el único festival gastronómico en Ecuador para los amantes de las hamburguesas, anunció su sexta edición bajo el nombre The World Burger Show. El evento será el 24, 25 y 26 de julio en la explanada de Riocentro El Dorado, y contará con la presentación de varios artistas internacionales.





Durante tres días, familias, amigos y amantes de las hamburguesas podrán disfrutar de gastronomía de primer nivel, música en vivo, concursos, entre otras actividades, en un ambiente apto para toda la familia y pet friendly.





Esta edición nace de una convicción poderosa: la hamburguesa es el idioma universal de la comida. Así como el fútbol logra unir a personas de distintas culturas e historias, la hamburguesa también convoca a millones alrededor del mundo con la misma intensidad.





En sintonía con la euforia mundialista que se vive este 2026, el Burger Show promete convertirse en la sede del universo hamburguesero bajo la temática The World Burger Show. Este año el festival recibirá a tres marcas internacionales de las mejores hamburguesas del mundo. Habrá tres jueces internacionales, uno de ellos será Joe Burger, de España.





¿Quién es Joe Burger? Foodie y youtuber, experto en hamburguesas a nivel mundial; ha recorrido más de 120 países probando las mejores hamburguesas.





En esta sexta edición, 35 emprendeburguers apostarán por sus mejores recetas. Entre los participantes estarán los ganadores de ediciones anteriores como The Brang, Chef Sebas, Bendito, Smash y Segafredo, quienes buscarán mantener el favoritismo del público y fortalecer las marcas que -en muchos casos- nacieron en el Burger Show.





“‘Sabe a gloria’ es nuestra promesa: que cada hamburguesa que disfrutes en The World Burger Show sea una experiencia gloriosa, memorable, transformadora. En esta edición quisimos fusionar dos pasiones: fútbol y hamburguesa. El fútbol es el idioma que habla el corazón, sin necesidad de palabras. La hamburguesa es exactamente lo mismo. Comer una gran hamburguesa es un acto de celebración, de comunidad, de conexión, que solo es posible en el único festival gastronómico en Ecuador para los amantes de las hamburguesas”, afirmó Daniel Molina, creador del Burger Show.





La competencia para seleccionar a la Mejor Hamburguesa del Ecuador mantendrá las categorías de ediciones anteriores: hamburguesa de autor, smash, tradicional y hamburguesa revelación, y sumará una nueva: People’s Choice, en la que los propios asistentes escogerán a su favorita.





El entretenimiento será parte fundamental de la propuesta. El line up oficial de artistas, DJs y shows será anunciado próximamente a través de las redes sociales del festival: @burgershowec (Instagram y TikTok).





La preventa de entradas arranca este 28 de mayo, que es el Día Mundial de las Hamburguesas, a un valor de $ 5, y se extenderá hasta el próximo 30 de junio. Luego, el precio será de $ 10. Este año la boletería se venderá 100% online por ticketshow.com y, tal como en ediciones anteriores, la entrada incluirá todos los shows de artistas (nacionales e internacionales).





En sus cinco años, el Burger Show ha reunido a más de 400.000 asistentes y ha impulsado a más de 175 emprendimientos en el país.