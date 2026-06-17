La marcada preferencia por las hamburguesas en Ecuador ha impulsado el crecimiento de la categoría, que registra un incremento de cerca del 35% en el último año, consolidándose como una de las más relevantes de la plataforma.

En PedidosYa, la evolución del consumo de hamburguesas también se refleja en momentos clave del calendario. Específicamente durante el Día de la Hamburguesa (28 de mayo) del 2025, las órdenes crecieron en casi un 20% versus el 2024.

Datos de la compañía evidencian, además, que el consumo de este producto se activa principalmente en horas de la tarde y noche, con picos a las 19h00, lo que confirma su rol como una solución práctica y rápida en momentos de ocio o de descanso al cierre de la jornada.

Las hamburguesas combinan lo mejor de dos mundos: tradición e innovación constante (nuevos ingredientes, versiones gourmet, opciones veggie). Así como ocurre con otros productos icónicos como el café o la pizza, su vigencia responde a su capacidad de adaptarse a nuevas tendencias sin perder su esencia.

Por otro lado, se han posicionado como una opción ideal tanto para consumo individual como para compartir en reuniones o eventos deportivos, gracias a su practicidad y facilidad del consumo.

Las hamburguesas son un producto ideal para el delivery, pues mantienen su calidad en el traslado y tienen tiempos de preparación eficientes. Además, las marcas han desarrollado empaques funcionales que mejoran la satisfacción del comensal al recibir el producto. “Esto es algo que los consumidores valoran, pues una hamburguesa bien empacada es, en sí misma, una buena experiencia. Y a nosotros nos entusiasma acompañar el crecimiento de una categoría que ha sabido innovar constantemente sin perder su esencia, combinando creatividad, sabor local y propuestas cada vez más atractivas para los usuarios”, explica Ernesto Molestina, Head de Business Development de PedidosYa en Ecuador.

En la app conviven grandes cadenas, emprendimientos locales y propuestas gourmet, reflejando el crecimiento del ecosistema gastronómico de PedidosYa y ampliando el acceso de los ecuatorianos a una oferta cada vez más diversa.





Entre los establecimientos con mayor demanda de hamburguesas destacan:

McDonald’s

Carl's Jr

Burger King

El Carbonazo (Cuenca)

Bendito (Guayaquil)

Chios Burger (Quito) ● Las promociones también impulsan su consumo, ya que las hamburguesas suelen ofrecerse en combos (como bebida + papas), convirtiéndose en una opción atractiva por su valor percibido.



● La generación Z, muy activa en PedidosYa, impulsa la demanda de propuestas gastronómicas innovadoras que descubre tanto en la app como en redes sociales como TikTok, Instagram y YouTube. Algunas de las alternativas que mejor se ajustan a esta corriente en PedidosYa son:



Venzo, con su hamburguesa de lomo de cerdo mechado.

La Burguesa, con su hamburguesa Medio Oriente hecha con falafel.

Golden Prague Pub, con su hamburguesa de camarón.

Bendito, con La Pecaminosa, preparada con carne black angus americana y kimchi, entre otros ingredientes.

Amor de Chanchos, con su propuesta que incorpora chicharrón.

● Y también influye el factor emocional: las hamburguesas están asociadas al “gustito” o al momento de desconexión, lo que mantiene su alta preferencia entre los consumidores.

● Las promociones también impulsan su consumo, ya que las hamburguesas suelen ofrecerse en combos (como bebida + papas), convirtiéndose en una opción atractiva por su valor percibido.● La generación Z, muy activa en PedidosYa, impulsa la demanda de propuestas gastronómicas innovadoras que descubre tanto en la app como en redes sociales como TikTok, Instagram y YouTube. Algunas de las alternativas que mejor se ajustan a esta corriente en PedidosYa son:● Y también influye el factor emocional: las hamburguesas están asociadas al “gustito” o al momento de desconexión, lo que mantiene su alta preferencia entre los consumidores.

Las hamburguesas han logrado mantenerse entre las favoritas de los consumidores en un escenario donde las tendencias gastronómicas cambian constantemente. Entre propuestas cada vez más creativas, nuevos formatos de consumo y una generación que busca descubrir siempre “el mejor spot”, este ícono de la comida continúa evolucionando y adaptándose a los hábitos actuales. Prueba de ello es que se mantiene dentro del top 5 de los productos más pedidos por los ecuatorianos en PedidosYa. Pero, ¿a qué se debe esta afición?