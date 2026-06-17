

Arca Continental Ecuador, grupo empresarial conformado por AC Bebidas, Tonicorp e Inalecsa junto con Coca-Cola Ecuador participaron en Expotienda 2026, el principal encuentro del canal tradicional organizado por la Asociación Red Ecuatoriana de Tenderos (RET), que reunió a más de 8.000 tenderos durante dos días en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Arca Continental Ecuador, grupo empresarial conformado por AC Bebidas, Tonicorp e Inalecsa junto con Coca-Cola Ecuador participaron en Expotienda 2026, el principal encuentro del canal tradicional organizado por la Asociación Red Ecuatoriana de Tenderos (RET), que reunió a más de 8.000 tenderos durante dos días en el Centro de Convenciones de Guayaquil.





A través de un espacio diseñado para conectar, capacitar e impulsar el crecimiento de los negocios de barrio, ambas compañías reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento de sus socios detallistas a nivel nacional. Durante el evento, los asistentes conocieron de primera mano las innovaciones y soluciones que Arca Continental Ecuador y Coca-Cola Ecuador ponen a disposición del canal tradicional para contribuir al desarrollo de sus negocios. El espacio permitió atender requerimientos, compartir buenas prácticas y generar una interacción cercana con los tenderos, fortaleciendo una relación que constituye un pilar fundamental para ambas compañías.





“En Arca Continental creemos que la transformación digital es clave para impulsar el crecimiento de los pequeños negocios. A través de Tuali, nuestro ecosistema digital, brindamos a los detallistas herramientas y oportunidades para fortalecer su competitividad y gestionar sus negocios de manera más eficiente. Así, seguimos generando valor compartido y desarrollo económico en Datos Públicos / Public las comunidades donde operamos”, señaló Sofía Sierra, Gerente de Comunicación y Sostenibilidad de Arca Continental Ecuador.





Uno de los ejes principales de la participación fue la promoción de TUALI, la plataforma digital que facilita la gestión de pedidos y acerca beneficios exclusivos a los tenderos. A través de demostraciones prácticas y asesorías personalizadas, los asistentes conocieron las ventajas de esta herramienta, diseñada para simplificar procesos y mejorar la experiencia de gestión de sus establecimientos. Durante la feria, los visitantes participaron en diversas actividades junto a marcas emblemáticas del portafolio de Coca-Cola, TONI, Topsy e Inalecsa, así como en experiencias que permitieron presentar novedades e innovaciones orientadas a responder a las necesidades de los consumidores y fortalecer la competitividad del canal tradicional.









El espacio también incluyó activaciones inspiradas en el Mundial, con dinámicas interactivas que acercaron a los asistentes a las iniciativas que las marcas desarrollarán en torno a uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.





“Detrás de cada producto que llega a una tienda de barrio existe una red de valor construida junto a colaboradores y más de 190 mil clientes del canal tradicional. Para Coca-Cola Ecuador, esa presencia local es motivo de orgullo, porque nos permite llegar a cada provincia del país y aportar, como Sistema Coca-Cola, USD 1.2 billones en valor agregado a la economía nacional”, destacó Paola Palacios, Gerente Senior de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad de Coca-Cola Ecuador.





La propuesta de stand desarrollada por ambas compañías fue reconocida con el premio al Mejor Stand de Expotienda 2026, una distinción que destaca la experiencia ofrecida a los asistentes, la innovación de sus activaciones y el valor generado para los tenderos durante la jornada.





“Cada tendero que asistió a Expotienda reafirma la importancia de las tiendas de barrio como generadoras de empleo, desarrollo y bienestar para miles de familias. Nuestro compromiso es seguir creando espacios que les permitan crecer, capacitarse y acceder a nuevas oportunidades para fortalecer sus negocios”, señaló Guido Varela, presidente de la Asociación Red Ecuatoriana de Tenderos.





A través de este tipo de iniciativas, ambas compañías reafirman su compromiso con el desarrollo de sus socios detallistas, impulsando herramientas, programas y espacios de formación que contribuyen a la sostenibilidad y evolución de miles de negocios de barrio en el país.