







Buscalibre, la librería más grande de Latinoamérica, que vende libros físicos y los entrega en cualquier lugar del territorio, reafirma su compromiso con la democratización de la lectura en su aniversario número 19, a través de una serie de iniciativas que han ampliado las formas en que las personas acceden, descubren y comparten libros. Más allá de consolidar su presencia internacional, la compañía ha impulsado proyectos orientados a fortalecer el ecosistema editorial, mejorar la experiencia de compra y generar nuevas oportunidades para lectores, creadores de contenido y actores de la industria.





Con presencia en más de cincuenta países, más de 10 bodegas a nivel regional y un catálogo que supera los doce millones de títulos, la plataforma ha evolucionado durante los últimos años hacia un modelo que combina tecnología, logística, sostenibilidad y comunidad para responder a las nuevas necesidades de los lectores. Actualmente, categorías como desarrollo personal, romance y literatura juvenil se encuentran entre las más demandadas por los usuarios de la región, reflejando cambios en los hábitos de lectura y una creciente diversidad de intereses entre las audiencias latinoamericanas.





“Creemos que acercar los libros a las personas implica mucho más que ofrecer un catálogo amplio. Significa eliminar barreras, facilitar el acceso, generar nuevas oportunidades para que más personas participen del ecosistema editorial y desarrollar soluciones que hagan que encontrar y recibir un libro sea cada vez más fácil. Esa ha sido nuestra visión desde el inicio y sigue guiando cada uno de nuestros proyectos”, señala Juan José Daza, Director de Buscalibre.





Uno de los desarrollos más relevantes ha sido la consolidación de Envío Libre, la red de distribución propia de la compañía, diseñada para optimizar los tiempos de entrega y ofrecer una experiencia más eficiente para los usuarios en varios países de la región. Gracias a esta iniciativa, Buscalibre ha logrado implementar despachos en 24 horas en las principales ciudades de varios mercados y fortalecer el seguimiento de los pedidos, permitiendo un mayor control sobre todo el proceso logístico. Actualmente, 30% de los pedidos en 8 mercados son gestionados a través de este modelo, permitiendo reducir los tiempos de entrega hasta en 50%.









La compañía también ha apostado por fortalecer las comunidades lectoras a través de su Club Buscalibre, una iniciativa que permite a creadores de contenido, lectores y usuarios de redes sociales recomendar libros y obtener ingresos mediante comisiones por las ventas generadas. El programa ha contribuido a ampliar la visibilidad de autores y títulos, al tiempo que fomenta conversaciones en torno a la lectura en plataformas digitales. Actualmente, la iniciativa reúne casi cien mil afiliados en Latinoamérica, con una participación especialmente activa en mercados como México, Colombia, Perú, Chile y Ecuador.





“Los lectores son hoy protagonistas en la recomendación y descubrimiento de libros. Queremos que quienes disfrutan leer puedan compartir esa pasión con otras personas y, al mismo tiempo, encontrar nuevas oportunidades dentro del ecosistema editorial. Las comunidades digitales se han convertido en un aliado clave para promover la lectura”, agrega Juan José Daza.





La compañía también ha fortalecido su apuesta por los autores independientes mediante herramientas que les permiten comercializar sus obras en distintos mercados de Latinoamérica sin necesidad de contar con el respaldo de una editorial tradicional. Actualmente, más de doscientos autores independientes forman parte de este programa en la región. A través de una sección especializada dentro de la plataforma, los escritores pueden gestionar la publicación de sus libros y acceder a la infraestructura logística, tecnológica y comercial de Buscalibre para llegar a lectores de diferentes países.





Como parte de su apuesta por generar modelos más sostenibles, Buscalibre también avanza en el desarrollo de un sistema para la compra y venta de libros de segunda mano. La iniciativa busca extender la vida útil de los ejemplares, facilitar el acceso a títulos a precios más asequibles y promover prácticas de economía circular dentro del sector editorial. A esto se suma un proceso de optimización de embalajes que busca reducir el uso de materiales en los despachos, disminuir residuos y mejorar la eficiencia de los envíos.





Como parte de la celebración de su aniversario, Buscalibre pondrá a disposición de los lectores una serie de promociones especiales en distintas categorías y géneros literarios. Entre el 17 y el 31 de agosto, los usuarios podrán acceder a descuentos de hasta 80% en miles de títulos disponibles en la plataforma.



