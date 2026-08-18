







Coca-Cola presenta: “El mundo puede esperar”, su nueva campaña global que invita a las personas a hacer una pausa frente al ritmo acelerado de la vida cotidiana para volver a conectar alrededor de la mesa.





Inspirada en el valor de las comidas compartidas, la iniciativa busca recordar que algunos de los momentos más importantes ocurren cuando decidimos dejar de lado las agendas ocupadas, las tareas que parecen urgentes y las distracciones del día a día para darle prioridad al tiempo compartido con quienes más queremos alrededor de la mesa.





En América Latina alrededor del 85% de las personas afirman que “compartir una comida con amigos y familia, es uno de los grandes placeres de la vida” (Kantar Workdpanel, 2021). En Ecuador no es la excepción, sin embargo, compartir estos momentos se ha convertido en algo complejo por una realidad cada vez más común: “lo urgente”: las llamadas constantes, reuniones y las agendas copadas han normalizado que el momento para comer sea todo un desafío buscando hacerlo en el transporte, en medio de una llamada, en el escritorio y muchas veces solos porque el resto ya comió.





Con la campaña “El mundo puede esperar”, Coca-Cola ataca esta realidad con una idea simple pero profunda: la importancia de hacer una pausa para dedicar tiempo a compartir una comida con quienes más queremos, desconectarse de todo lo demás, para conectar de forma auténtica con familia o amigos alrededor de la mesa.





"Compartir una comida sigue siendo una de las formas más auténticas de conectar con quienes más queremos. Con la campaña “El mundo puede esperar” queremos recordar que, en medio del ritmo acelerado del día a día, siempre vale la pena hacer una pausa para reunirse alrededor de la mesa. Son esos momentos cotidianos los que crean recuerdos que permanecen en el tiempo y fortalecen los vínculos entre las personas. Para Coca-Cola Ecuador es un orgullo acompañar esos encuentros, siendo parte de historias que comienzan alrededor de una comida compartida", señaló Cristina Ordóñez, Directora Front Line Marketing Marca Coca-Cola Ecuador.





Con “El mundo puede esperar”, Coca-Cola pone en perspectiva las pequeñas urgencias del día a día y propone una nueva forma de verlas: porque si una tarea, un correo o una llamada pueden esperar, también puede hacerlo el mundo mientras disfrutamos de una buena comida.



