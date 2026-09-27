







Cerca de 120 jornadas realizadas marcan el primer año de Sonrisas que Sanan, el programa desarrollado por Clínica Internacional junto a Tribu Payasa para incorporar el acompañamiento emocional como parte de la experiencia de las personas hospitalizadas. Lo que comenzó como una iniciativa periódica se ha integrado progresivamente a la dinámica de la institución, con visitas semanales coordinadas con los equipos asistenciales.





Debido a su impacto positivo, el esquema evolucionó hacia una jornada semanal destinada a recorrer un piso completo, lo que permite a los payasos hospitalarios dedicar mayor tiempo a cada interacción. Clínica Internacional cuenta con seis pisos de hospitalización con aproximadamente 14 habitaciones cada uno. Cada visita, en la que participan entre cinco y veinte miembros de Tribu Payasa, alcanza en promedio de 20 a 27 personas, entre pacientes y acompañantes. Aunque el programa procura priorizar a los pacientes pediátricos, las intervenciones se realizan con personas de distintas edades y se adaptan a su condición, disposición y contexto emocional.





De acuerdo con Alejandro Velasquez, miembro del Comité de Atención Centrada en la Persona (ACP) de Clínica Internacional, “Después de un año, uno de nuestros principales aprendizajes es que humanizar la atención también implica cuidar cómo vive una persona el tiempo que permanece hospitalizada. Una sonrisa no cambia un diagnóstico, pero sí puede transformar la manera en que un paciente, su familia e incluso nuestro equipo atraviesan ese momento. Por eso buscamos que este acompañamiento sea constante, respetuoso y plenamente integrado a nuestra atención”.





Sonrisas que Sanan no trabaja con rutinas estandarizadas. Antes de ingresar a cada habitación, los integrantes de Tribu Payasa coordinan con enfermería y adaptan la interacción a la edad, el estado y la disposición de cada persona. Una visita puede convertirse en un momento prolongado de juego para un niño, en una conversación breve con un adulto mayor o limitarse a un saludo cuando las circunstancias así lo requieren.





Velasquez asegura que para Clínica Internacional, este tipo de iniciativas forma parte de un modelo de atención que reconoce que el bienestar durante una hospitalización también está relacionado con la manera en que el paciente se siente acompañado, se comunica con su equipo tratante y participa de las decisiones relacionadas con su cuidado.





A partir de los aprendizajes obtenidos, la institución continuará fortaleciendo internamente esta cultura de humanización para que principios como la escucha, el apoyo y respeto a las necesidades de cada persona se reflejen progresivamente en toda la experiencia de atención.