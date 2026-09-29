







La mejor estrategia para proteger la salud cardiovascular combina el seguimiento médico con hábitos saludables, como la práctica regular de actividad física, una alimentación equilibrada y nutritiva (rica en frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos y pescados), un sueño de calidad y el control de factores de riesgo como el colesterol elevado, la hipertensión, la diabetes y el exceso de peso.





Además, algunos suplementos nutricionales también pueden aportar beneficios adicionales. “Pueden actuar como una estrategia complementaria para atenuar factores de riesgo, como el colesterol o los triglicéridos”, afirma el médico nutriólogo Dr. Nataniel Viuniski, magíster en Nutrición y Alimentos y miembro del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife.





Conozca a continuación algunos de los suplementos que cuentan con la evidencia científica más consistente:





Omega-3





Los ácidos grasos omega-3, especialmente el EPA y el DHA, son los suplementos más estudiados en el ámbito de la salud cardiovascular. Ayudan a regular el metabolismo de las grasas, ejercen una acción antiinflamatoria y contribuyen al buen funcionamiento de los vasos sanguíneos.





Sin embargo, el beneficio mejor establecido es la reducción de los niveles de triglicéridos, un tipo de grasa presente en la sangre que puede aumentar debido al consumo excesivo de azúcares, alcohol y calorías, además del exceso de peso y la diabetes mal controlada. Según la American Heart Association, las dosis terapéuticas de omega-3 pueden reducir estos niveles entre un 20% y un 30% en personas con hipertrigliceridemia.





Beta-glucanos





Presentes principalmente en la avena y la cebada, los beta-glucanos son fibras solubles que ayudan a reducir el colesterol LDL (“colesterol malo”) mediante un mecanismo sencillo: al entrar en contacto con el agua, forman un gel viscoso en el intestino que disminuye la absorción del colesterol y favorece su eliminación del organismo.





Un metaanálisis publicado en el American Journal of Clinical Nutrition, que reunió 28 ensayos clínicos, mostró que el consumo diario de al menos 3 g de beta-glucanos de avena reduce de forma consistente el colesterol LDL. Con base en este conjunto de evidencias, la FDA y la EFSA reconocen el papel de los beta-glucanos en el mantenimiento de niveles saludables de colesterol.





Psyllium





Al igual que los beta-glucanos, el psyllium es una fibra soluble que forma un gel en el intestino, lo que reduce la absorción del colesterol, mejora el control de la glucosa en sangre y aumenta la sensación de saciedad. Así lo demuestra otra revisión publicada en la misma revista, que observó una reducción consistente del colesterol LDL (“colesterol malo”) en personas con hipercolesterolemia o con mayor riesgo cardiovascular.





“Como la diabetes, el colesterol elevado y la obesidad son importantes factores de riesgo cardiovascular, por lo tanto, estos beneficios terminan contribuyendo a proteger el corazón”, refuerza el nutriólogo.





Fitoesteroles





Los fitoesteroles y fitoestanoles tienen una estructura similar a la del colesterol presente en los alimentos. Cuando se consumen, compiten con él por la absorción en el intestino, lo que hace que una menor cantidad de colesterol llegue al torrente sanguíneo.





Un metaanálisis que reunió 124 ensayos clínicos aleatorizados mostró que el consumo diario de aproximadamente 2 g de fitoesteroles puede reducir el colesterol LDL entre un 8% y un 10%. Por esta razón, las guías internacionales los recomiendan como una estrategia complementaria para personas con colesterol elevado.





Coenzima Q10





La coenzima Q10 es una sustancia producida de forma natural por el organismo que participa en la generación de energía en las células, especialmente en órganos con alta demanda energética, como el corazón. Por ello, desde hace años los investigadores estudian los beneficios de su suplementación en personas con enfermedades cardiovasculares.





Hasta el momento, la evidencia más consistente se ha observado en pacientes con insuficiencia cardíaca. Un estudio publicado en JACC: Heart Failure mostró que, cuando se utiliza como complemento del tratamiento convencional, la coenzima Q10 puede mejorar los síntomas, la capacidad funcional y la calidad de vida, además de reducir los eventos cardiovasculares tras un período de dos años.





Magnesio





El magnesio es un mineral que participa en la contracción muscular, la conducción eléctrica del corazón y la regulación de la presión arterial.





“En personas con deficiencia o alto riesgo de deficiencia, su corrección puede contribuir al control de algunos factores cardiometabólicos, como la presión arterial y la glucemia, aunque el efecto depende del estado basal, la causa del déficit y el tratamiento concomitante”, explica el Dr. Viuniski.





En cambio, en personas con niveles adecuados de magnesio, los beneficios cardiovasculares son menos consistentes y no existe recomendación de suplementación de forma indiscriminada.



