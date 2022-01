Ideas para renovar tu armario en este 2022

Llegó el 2022 con nuevas metas y una de ellas es renovar tu clóset para dejar atrás prendas que no usas, que no van con tu estilo y que solamente están ocupando espacio, pero ¿por dónde iniciar? Aquí te contamos cómo puedes hacerlo.

Primero relájate, estas renovaciones son terapéuticas y te van a encantar. Empieza por limpiar completamente tu armario, saca todo lo que tengas adentro y separa tus prendas de acuerdo con su utilidad y estado. Esto te ayudará a abrir tu mente a nuevos estilos, siluetas, colores y mucho más. Es importante eliminar lo que ya no usas para optimizar tu espacio y que sea más fácil encontrar lo que buscas. Así, la próxima vez que vayas a elegir qué ponerte, no te llevará demasiado tiempo.





“Te recomendamos elegir looks con prendas que vayan de acuerdo con tu cuerpo, personalidad y gusto individual. Intenta encontrar prendas versátiles que te ofrezcan varios estilos, así se convertirán en esenciales en tu clóset”, afirma Carla Fernández, directora de diseño en Tennis. Asimismo, debes tener presente que las tendencias del año están marcadas por colores fuertes y se inspiran en la costa italiana y ese romanticismo en estampados, colores y texturas. Este punto es clave para que lo tengas en mente.





Para un 2022 lleno de estilo, la experta en moda de Tennis te brinda una práctica guía para renovar tu closet.





Encuentra el momento ideal:





· Apenas sientas que tienes más ropa en tu armario que NO usas que la que SÍ usas.





· Si te desmotiva vestirte y sientes que es una carga o tarea tediosa más en el día y no un momento en el que puedes expresarte y sentirte aún más segura de ti misma.





· Cuando ya no te sientes identificada y reflejada con las prendas que tienes en tu armario, debes empezar a buscar aquel estilo que sí refleje la súper mujer que llevas dentro.





· Cuando sepas que es momento de cerrar un ciclo. Acompañar el fin de alguna etapa significativa en tu vida con un cambio de armario es el empuje perfecto para abrir el nuevo ciclo como una persona renovada y lista para los retos que traerá el futuro.





Arma tu presupuesto:





Todo proceso lleva tiempo y dinero. Depende de ti la organización y empeño que le pongas para evitar posibles deudas o contratiempos. La diseñadora de Tennis recomienda definir un presupuesto antes de empezar y organizarte para invertir en prendas que te hagan sentir bien, resalten tus atributos y vayan acorde a las actividades que realizas en el día a día.





Con un presupuesto definido, puedes iniciar enlistando qué prendas de “fondo de armario” son las que vas a comprar primero. Después, puedes buscar esas prendas que darán el toque especial a tus looks. “Piensa en tu tipo de cuerpo y en qué siluetas y colores son los que más te favorecen. Por ejemplo, diferentes camisas con boleros en colores y estampados distintos son perfectas para combinar con unos jeans más básicos”, agrega Carla.





Todo depende de tu gusto y personalidad. Por ejemplo, marcas como Tennis cuentan con prendas que tienen ese valor agregado que necesitas para tu outfit como lo son vestidos midi, camisetas con mangas especiales, camisas con anudados, entre otros.





Aprovecha ofertas de temporada, en enero muchas prendas llegan a descuentos importantes y puede ser que encuentres algo lindo a un buen precio.





Elimina prendas que no uses:





Es un gran dilema porque muchas veces nos cuesta desprendernos de ropa que tanto queremos o la que podríamos usar en determinada ocasión. Te presentamos algunos consejos:





· Retira la vestimenta que te queda grande o pequeña. Puedes donarla a personas que las necesitan, y de seguro le darán mejor uso al que le das teniéndolas guardadas en tu clóset para usarlas “algún día” en que subas o bajes de peso.





· ¡Ahora llega la parte más difícil! Debes evaluar objetivamente qué prendas no has usado en los últimos seis meses. A menos que sean tesoros que guardas para momentos o eventos especiales, si no los estás utilizando en tu día a día, no vale la pena tenerlos en tu clóset.





Recuerda que lo más importante es que guardes prendas que uses a diario, en las que te sientas bien, empoderada y resaltando lo mejor de ti.





Esperamos que estos consejos te sirvan y estés lista para empezar un nuevo año dejando atrás todo lo que ya no utilizas.