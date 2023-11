FOMO is Dead de Reebok, una colección que invita a perder el miedo a vivir momentos inolvidables

● La colección es una invitación a no perderse de momentos inolvidables por el miedo a ensuciar sus sneakers.

● FOMO is Dead presenta nuevos modelos que se alejan de los clásicos blancos inmaculados y están pensados para vivir con ellos al máximo.





● La colección está disponible en las tiendas de Reebok en el Centro Comercial El Condado y Quicentro Sur (Quito), Mall del Sol (Guayaquil), y Mall del Río (Cuenca).





“Fomo is Dead” es la nueva colección de Reebok para alentar a las personas a vivir plenamente con sus sneakers, liberándose de la preocupación por mantenerlos impecables. Los nuevos modelos de Reebok se alejan de lo convencional, permitiendo que cada silueta desarrolle carácter con el tiempo. “Es hora de dejar de lamentar lo no hecho y disfrutar de la colección que invita a ensuciar los tenis y vivir al máximo”, señala Emilia Poussin, jefa de marketing de Reebok.





La campaña, que se enmarca en la tendencia social del FOMO que significa: Fear of missing out o miedo a perderse de algo, presenta una línea de sneakers que incluye las siluetas clásicas Club C y Classic Leather, diseñadas para diversas ocasiones. Es así que los nuevos modelos rompen con la tradición de mantener los clásicos blancos inmaculados. Estos sneakers están diseñados para vivir con ellos, con detalles como el "suede" que adquieren carácter con el uso, fomentando la autenticidad y la creación de recuerdos.









Con respecto a la línea de ropa Reebok, FOMO is Dead apuesta por prendas con un enfoque urbano y clásico, con detalles vintage y tradicionales que les confieren una estética desgastada y vivida. Además, la campaña está dirigida a un público urbano y joven, enfocándose en aquellos que buscan expresar su autenticidad y estilo de vida activo.





“Esta colección clásica de Reebok fue construida para cumplir el propósito de que te sientas tú mismo en todo momento, de esta manera estarás cómodo y podrás crear nuevos recuerdos, de la mano de atuendos inolvidables, mientras usas tus sneakers favoritos”, resalta la ejecutiva de Reebok. Agrega que la ciudadanía podrá adquirirlos en las tiendas de Reebok en el Centro Comercial El Condado y Quicentro Sur (Quito), Mall del Sol (Guayaquil), y Mall del Río (Cuenca).





De esta manera Reebok promueve a dejar a un lado el miedo a perderse de los mejores momentos y despedirse del temor de intentar cosas nuevas en cuanto a estilo se refiere.