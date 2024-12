Hábitos saludables de salud y control de peso pueden frenar esta afección que ataca a más de 400 millones en el mundo.

Contrario a lo que puede parecer, el término "pre" en prediabetes no implica estar en buen estado de salud. En esta etapa, los niveles de azúcar en la sangre no suelen estar tan elevados para ser diagnosticados como diabetes; no obstante, sí pueden presentarse daños en los tejidos de órganos vitales y afectar su funcionamiento. La buena noticia es que, con un estilo de vida saludable y atención médica adecuada, es posible evitar que esta condición evolucione a diabetes tipo 2, una enfermedad crónica caracterizada por niveles altos de glucosa en sangre.





La diabetes es una de las enfermedades menos tratadas a nivel mundial y afecta a más de 400 millones de personas, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En Ecuador, se estableció el 13 de noviembre como el Día Nacional de la Lucha contra la Prediabetes, convirtiéndose en el primer país de América Latina en hacerlo. Actualmente, otros países de la región se han sumado a esta iniciativa de concienciación sobre la prediabetes, una condición silenciosa que puede progresar a diabetes tipo 2 y afectar significativamente a la población económicamente activa.





Enfermedad silenciosa





La prediabetes es una enfermedad silenciosa, lo que significa que rara vez presenta signos evidentes. Esto hace que muchas personas no detecten la condición a tiempo y, por ende, no reciban el tratamiento necesario. Lizeth Dávila, Gerente Médico-línea Cardio Metabólica y Endocrinología de Merck, destaca algunos factores de riesgo que podrían aumentar la predisposición a desarrollar prediabetes:

Sobrepeso u obesidad: La acumulación de grasa corporal puede contribuir a la resistencia a la insulina, dificultando la regulación de la glucosa en sangre.

Edad de 45 años o más: A medida que se envejece, el riesgo de alteraciones metabólicas aumenta, lo cual puede favorecer la aparición de prediabetes.

Antecedentes familiares de diabetes tipo 2: Tener familiares cercanos con diabetes tipo 2 indica una predisposición genética que eleva el riesgo de desarrollar esta condición.

Inactividad física: La falta de ejercicio regular reduce la capacidad del cuerpo para procesar la glucosa, aumentando los niveles de azúcar en sangre.

Raza y origen étnico: Algunos grupos étnicos presentan una mayor predisposición a desarrollar prediabetes y diabetes, lo cual se ha observado en estudios a nivel mundial.

Síndrome de ovario poliquístico: Las mujeres con esta condición tienen mayor probabilidad de desarrollar resistencia a la insulina, lo que aumenta el riesgo de prediabetes.

En esta línea, el doctor Carlos Solís, jefe del Servicio de Endocrinología de Hospital IESS Los Ceibos de Guayaquil y presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología - Núcleo Guayas, menciona que un paciente puede tener prediabetes durante años sin síntomas. Esto significa que probablemente no sabrá que tiene prediabetes hasta que se presenten graves problemas de salud.





El doctor Solís, impulsor de la iniciativa para establecer el 13 de noviembre como el Día de la Prediabetes en Ecuador, también recomienda realizar chequeos médicos periódicos para evaluar los niveles de glucosa en sangre, el peso, y los triglicéridos, con el fin de detectar a tiempo cualquier alteración.





Para prevenir la prediabetes y mantener una salud óptima, es fundamental tener en cuenta los siguientes hábitos saludables: