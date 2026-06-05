







El ciclismo ha ganado todavía más espacio en la rutina de quienes buscan mejorar su condición física, aliviar el estrés o simplemente adoptar un hábito más saludable. Sin embargo, aunque muchas personas asocian la evolución únicamente con aumentar el kilometraje, los especialistas advierten que pedalear mejor depende de una combinación de factores que va mucho más allá del tiempo sobre la bicicleta.





“El rendimiento depende de muchas variables, como la recuperación, la alimentación adecuada, la hidratación, trabajos de fuerza en gimnasio y la variación de estímulos a lo largo de la semana”, explica el médico del deporte Carlos Ulloa, miembro del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife.





¡Conozca las estrategias que pueden apoyar tanto el rendimiento como la recuperación del organismo!









1. Planificar la alimentación antes de pedalear





Salir a pedalear sin comer nada o improvisar la alimentación antes del entrenamiento es más común de lo que parece. El problema es que el ciclismo puede exigir mucha energía del organismo, especialmente en recorridos largos, subidas o entrenamientos más intensos. Recordemos que la energía se agota.





Cuando el cuerpo inicia el ejercicio con baja disponibilidad energética, la tendencia es sentir fatiga más temprano y percibir el entrenamiento como más agotador. Dependiendo de la duración e intensidad del recorrido, el consumo adecuado de carbohidratos puede ayudar a sostener el rendimiento durante la actividad.





“Muchos ciclistas solo se preocupan por lo que van a comer durante el recorrido, pero la preparación nutricional empieza antes y continúa después del entrenamiento, especialmente en la recuperación muscular y la hidratación”, afirma Ana Cristina Gutiérrez, nutricionista deportiva, Máster en Nutrición y miembro del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife.





Otro cuidado importante, según la especialista, es evitar probar suplementos, geles de carbohidratos o grandes dosis de cafeína justamente el día de competencias o recorridos más largos. Lo ideal es entender previamente cómo reacciona el organismo ante estas estrategias.





2. No descuidar la recuperación muscular





El ciclismo exige mucho de la musculatura, principalmente de las piernas, los glúteos y el core. Por eso, los entrenamientos frecuentes o muy largos aumentan la demanda de recuperación del organismo y el cuerpo puede tener más dificultad para reparar los músculos adecuadamente y sostener la evolución del rendimiento a lo largo del tiempo.





En este contexto, la proteína gana importancia en la rutina del ciclista. La International Society of Sports Nutrition destaca que la ingesta adecuada de este nutriente contribuye a la recuperación muscular, el mantenimiento de la masa magra y la adaptación al entrenamiento físico.





Para las personas que realizan ejercicio físico regularmente, la ingesta recomendada se encuentra entre 1,4 y 2,0 g/kg/día de proteína. Los practicantes de ejercicios de resistencia (maratón, triatlón) deben consumir niveles en el límite inferior de este rango; quienes realizan actividades intermitentes (ejercicios que combinan alta y baja intensidad, como fútbol y voleibol) deben consumir niveles intermedios; y quienes practican ejercicios de fuerza/potencia (entrenamiento con pesas) deben mantenerse en el límite superior de este rango, ya que los músculos son aún más exigidos y demandados.





Además de la alimentación, los ejercicios de fuerza también pueden contribuir a la estabilidad, la eficiencia del pedaleo e incluso a la prevención de dolores y lesiones.





Fortalecer los músculos es fundamental para el ciclismo porque transforma el rendimiento físico y protege el cuerpo contra el desgaste de los entrenamientos prolongados. Entre los beneficios se encuentran:





Aumento de la potencia y velocidad

Mayor fuerza por pedalada: Músculos más fuertes aplican más fuerza sobre los pedales en cada revolución.

Reclutamiento de fibras rápidas: El entrenamiento de fuerza activa fibras musculares esenciales para sprints y subidas empinadas.

Eficiencia anaeróbica: Permite mantener ritmos intensos durante ataques o cambios de ritmo bruscos.

Reducción de la fatiga muscular

Economía de pedaleo: Músculos eficientes consumen menos oxígeno y energía a la misma velocidad.

Resistencia tardía: Retrasa la aparición del agotamiento en rutas de larga distancia.

Soporte de la zona media (core): Un torso fuerte estabiliza la pelvis, evitando el desperdicio de energía por balanceos innecesarios.





Prevención de lesiones y dolores.

Estabilización de rodillas: Glúteos y cuádriceps fuertes corrigen la alineación de la rótula durante el pedaleo

Protección lumbar: Fortalecer el abdomen y la espalda baja elimina el dolor causado por la postura aerodinámica prolongada.

Salud articular: Músculos desarrollados absorben los impactos, la vibraciones del terreno, protegiendo tendones y ligamentos.

Corrección de desequilibrios musculares

Compensación de antagonistas: El ciclismo enfatiza la parte anterior de la pierna; el gimnasio equilibra los isquiotibiales y glúteos.

Simetría corporal: Trabajar de forma unilateral corrige las diferencias de fuerza entre la pierna izquierda y la derecha.

Densidad ósea: El ciclismo es un deporte de bajo impacto; levantar peso estimula la mineralización de los huesos.

3. Aprender a hidratarse más allá del agua





El sudor elimina no solo líquidos, sino también electrolitos importantes para el funcionamiento muscular y el equilibrio hídrico, especialmente sodio y potasio.





“En actividades más cortas, el agua suele ser suficiente. En entrenamientos prolongados, días muy calurosos o situaciones de sudoración excesiva, la reposición de estos minerales puede ser importante para evitar la caída del rendimiento y la fatiga precoz”, coloca la nutricionista.





Otro error común es empezar a hidratarse únicamente durante el entrenamiento. Lo ideal es llegar al recorrido ya hidratado a lo largo del día.





4. Variar la intensidad en lugar de solo acumular kilómetros





Un error común es creer que únicamente aumentar el kilometraje traerá evolución. En realidad, variar la intensidad del ejercicio proporciona diferentes beneficios para la condición cardiovascular, la resistencia física y la eficiencia metabólica.





“Mientras los recorridos suaves ayudan en la construcción de la base aeróbica y la recuperación, los estímulos más intensos pueden mejorar la potencia, la velocidad y la capacidad cardiorrespiratoria”, explica Ulloa.





Además, variar los estímulos ayuda a reducir la monotonía y evita que el cuerpo entre en un ciclo constante de fatiga causado por el exceso de volumen sin una recuperación adecuada.





5. Priorizar el descanso tanto como el entrenamiento





Es durante el sueño y los intervalos entre entrenamientos cuando el cuerpo realiza procesos importantes relacionados con la recuperación muscular, el equilibrio hormonal y la reposición de energía.





“Las noches mal dormidas también pueden afectar la recuperación muscular, la capacidad de concentración y el rendimiento deportivo. Cuando el descanso es insuficiente, el organismo puede presentar señales como sensación persistente de cansancio, disminución del rendimiento y dificultad de recuperación entre entrenamientos”, advierte el médico.





Por eso, los días de descanso no deben verse como pérdida de tiempo, sino como una parte esencial de la estrategia para mejorar el rendimiento y preservar la salud.