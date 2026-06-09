







Asistentes durante el evento “Activa tu vibra by CoraPlus”, de la marca Girasol, perteneciente a La Fabril, realizado en la explanada del Teatro Sánchez Aguilar, en Guayaquil.





A través de la experiencia vivencial “Activa tu vibra”, Aceite Girasol, marca con más de 30 años de trayectoria ratificó su compromiso con la salud, impulsando un estilo de vida consciente y equilibrado.

El encuentro se consolidó como un espacio educativo para promover la nutrición preventiva y desmitificar las tendencias restrictivas en la alimentación diaria.





La Fabril, a través de su marca Girasol, con más de tres décadas de trayectoria y presencia en 8 de cada 10 hogares ecuatorianos, lanzó oficialmente CoraPlus, un desarrollo que marca un hito en su evolución dentro del mercado local.





Más que un lanzamiento de producto, esta iniciativa refleja una transformación en el perfil nutricional de su aceite, orientada a responder a las nuevas demandas de salud y bienestar de los consumidores actuales.





La presentación de esta propuesta se consolidó en el marco de la jornada vivencial “Activa tu vibra by CoraPlus”. El encuentro fue conceptualizado desde una perspectiva educativa y de valor para la comunidad, abordando el movimiento físico y la nutrición consciente como los dos ejes fundamentales para alcanzar una salud óptima, alejando a los ciudadanos de los mitos culinarios nocivos y las dietas restrictivas.





La reformulación que dio origen a CoraPlus se centró en mejorar su composición de grasas, con el objetivo de convertirlo en un aliado del cuidado del sistema cardiovascular desde la alimentación diaria. Entre sus principales características se destacaron:





Reducción de grasas saturadas: Una fórmula optimizada con un menor contenido de grasas saturadas frente al promedio del mercado, contribuyendo a una alimentación más equilibrada y alineada con un estilo de vida consciente y cardiosaludable.

Mezcla equilibrada de Omegas 3, 6 y 9: Incorporación sinérgica de estos ácidos grasos esenciales. Al ser nutrientes que el cuerpo humano no produce de manera autónoma, resulta indispensable su obtención externa mediante ingredientes de alta calidad biológica.

Antioxidantes naturales: Conserva la presencia nativa de Vitamina E, un potente antioxidante celular presente de forma natural en la semilla de girasol.

Versatilidad y neutralidad: Su sabor neutro permitirá integrarse fácilmente en todo tipo de preparaciones, respetando el perfil natural de los ingredientes y sin alterar el sabor original de los alimentos. Esto lo convertirá en una opción versátil para la cocina diaria, ya que acompañará desde recetas simples hasta elaboraciones más complejas, manteniendo siempre el equilibrio y la autenticidad de cada plato.

“Hoy el bienestar ya no se entiende desde las restricciones o las prohibiciones, sino desde las decisiones conscientes que tomamos cada día. En ese contexto, Aceite Girasol con CoraPlus nace como un aliado en la cocina, demostrando que es posible cuidar de nuestras familias y del corazón sin renunciar al sabor ni al placer de disfrutar una buena comida”, señaló Raphael Vintimilla Gerente de División de Alimentos de La Fabril.





Bajo el marco de la campaña #VibrandoContigoEnCadaReto, la jornada contó con la participación de reconocidas especialistas en salud, bienestar y actividad física, quienes lideraron distintos espacios de concientización y experiencia integral.





Ericka Borbor estuvo a cargo del bloque educativo enfocado en hábitos sostenibles, destacando la importancia de las grasas saludables y una nutrición balanceada; mientras que Monika Buccheli condujo el encuentro conectando el bienestar físico con la salud emocional y el autocuidado. Por su parte, María Caridad Moncayo lideró una sesión técnica de rebounding, promoviendo el ejercicio de bajo impacto y alta eficiencia cardiovascular como una herramienta para mantenerse activo y lleno de energía.





Con el objetivo de transferir los conocimientos impartidos a la vida cotidiana de las familias, la marca distribuyó un recetario exclusivo. Este incluyó opciones de digestión ligera y recuperación post-entrenamiento (como, por ejemplo: wraps, ensaladas funcionales y omelettes) diseñadas bajo el nuevo perfil nutricional de la marca.





A través de esta iniciativa, Girasol reafirmó su compromiso con el bienestar de las familias ecuatorianas, promoviendo una visión más cercana y accesible de la nutrición preventiva.





La marca impulsa hábitos conscientes que integran alimentación balanceada, actividad física, descanso y disfrute cotidiano, entendiendo el cuidado personal como el resultado de pequeñas decisiones que contribuyen a una mejor calidad de vida.