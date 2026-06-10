







Alpina Ecuador, empresa con 30 años de presencia en el país y alineada con su propósito de “Nutrir un mundo más saludable para darle sabor a la vida”, fortalece su compromiso con la sostenibilidad a través de la instalación de paneles solares en sus plantas de producción ubicadas en Machachi y San Gabriel. Esta iniciativa forma parte de su estrategia ambiental y marca un avance importante hacia una operación más eficiente, responsable y conectada con los desafíos energéticos del país.





La incorporación de energía solar fortalece la capacidad productiva y la continuidad operativa de ambas plantas, al generar aproximadamente 1.8 MWp mensuales, permitirá cubrir cerca del 60% de la demanda eléctrica de sus operaciones con energía solar. El porcentaje restante continuará complementándose con energía proveniente de fuentes hidráulicas, consolidando una matriz energética más limpia dentro de sus procesos productivos.





Uno de los componentes más relevantes de esta iniciativa es que la energía generada y no utilizada directamente en las plantas se inyecta a la red eléctrica correspondiente. Posteriormente, esta energía es reconocida a la compañía mediante un sistema de compensación en créditos energéticos. De esta manera, el proyecto no solo aporta a la eficiencia interna de Alpina, sino que también contribuye, desde su operación, al fortalecimiento de una matriz energética nacional más limpia y sostenible.





Gracias a la operación de sus plantas solares en Machachi y San Gabriel, Alpina Ecuador evitará la emisión aproximada de 420 toneladas de CO₂eq al año, de acuerdo con la estimación técnica del proyecto. Este avance representa un hito para la operación de la compañía, al integrar energía renovable en sus procesos productivos y reducir su dependencia de fuentes convencionales, aportando a una producción más eficiente y responsable con el entorno.





La tecnología implementada permite mantener la generación energética incluso en días nublados, aprovechando los altos niveles de radiación solar presentes en Ecuador, uno de los países con mayor potencial fotovoltaico de la región, con promedios que superan los 4,5 kWh/m²/día, según el Global Solar Report.





Juan Carlos Pinto, Gerente de Operaciones de Alpina Ecuador, destaca “Este proyecto es un paso decisivo hacia nuestra meta de operar con mayor eficiencia energética y menor impacto ambiental. La energía solar nos permite innovar, reducir nuestra huella de carbono y aportar, desde nuestras operaciones, a una matriz energética más limpia para el país. En Alpina creemos que producir mejor también significa hacerlo con responsabilidad frente al entorno y las futuras generaciones.”





Este es un capítulo más en el compromiso de Alpina Ecuador con la sostenibilidad, en el que continúa invirtiendo en tecnología, buenas prácticas de producción, y soluciones innovadoras que van más allá de la calidad de sus productos.