







Julián Quintero, gerente general de Burger King (centro) junto a su equipo de trabajo.





Burger King continúa su expansión en Ecuador con la apertura de su local número 30 en el país, esta vez en Cuenca, en el marco de la apertura del nuevo Mall del Alto. Este punto de atención, que busca acercar la experiencia de la marca a los cuencanos, representa una inversión importante y se suma a la red nacional de restaurantes que Burger King mantiene en todo el país, con presencia en Quito, Guayaquil, Samborondón, Daule, Manta, Cuenca y Santo Domingo.





“Cuenca es sin duda una ciudad con un desarrollo económico y social importante y por ello la hemos elegido para continuar nuestra estrategia de crecimiento en el país. Apostamos por zonas con alto potencial de desarrollo y por una operación que contribuya al dinamismo económico y a la generación de empleo local”, afirmó Julián Quintero, gerente general de Burger King Ecuador.





Este nuevo local cuenta, además, con nuevas innovaciones de la marca, como la inclusión de kioskos para agilitar la atención de pedidos en la tienda. Además, la compañía suma a toda su red nacional su nueva app, con la que la marca apuesta por la ampliación de su servicio a través de la tecnología. La app, cuentan desde la compañía, es una herramienta que busca fidelizar a los clientes de Burger King. “Estas innovaciones vienen de la mano de la estrategia de crecimiento que tenemos en Ecuador y que tiene al cliente como el centro de nuestras decisiones”, remarca Quintero.





El nuevo local en Cuenca espera emplear a más de 20 personas y sumarse a los más de 440 empleos directos que genera a nivel nacional, reafirmando su compromiso con el dinamismo económico del país.