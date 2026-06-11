







Las mascotas son altamente sensibles al ambiente emocional del hogar. El estrés, las discusiones, los cambios bruscos de rutina o incluso la ansiedad de sus tutores pueden impactar directamente en su comportamiento y bienestar.





“Los perros y gatos perciben constantemente el lenguaje corporal, el tono de voz y las emociones de las personas. Cuando viven en ambientes tensos o inestables, suelen reflejar a través de conductas como ansiedad, miedo o agresividad”, explica Andrea Aguirre, experta en comportamiento animal de Mundo Mágico de la Mascota.





¿Cómo afecta el ambiente del hogar a las mascotas?





Cuando existe tensión constante en casa, las mascotas pueden presentar:

Ladridos o maullidos excesivos.

Destrucción de muebles u objetos.

Cambios en el apetito.

Aislamiento o comportamiento temeroso.

Hiperapego hacia un miembro de la familia.

Ansiedad cuando se quedan solos.

Problemas para dormir o descansar.

Conductas agresivas repentinas.

Exceso de lamido o caída de pelo por estrés.





Por el contrario, los hogares tranquilos y con rutinas claras ayudan a que los perros y gatos se sientan seguros, relajados y confiados.





La experta de Mundo Mágico de la Mascota brinda claves para generar un ambiente saludable:





Mantener rutinas estables: Horarios definidos para alimentación, paseos y descanso generan seguridad y reducen el estrés.

Horarios definidos para alimentación, paseos y descanso generan seguridad y reducen el estrés. Evitar gritos o castigos: La corrección agresiva deteriora el vínculo con la mascota. Lo ideal es trabajar con paciencia y refuerzo positivo.

La corrección agresiva deteriora el vínculo con la mascota. Lo ideal es trabajar con paciencia y refuerzo positivo. Compartir tiempo de calidad: Los paseos, juegos y caricias fortalecen el vínculo emocional y ayudan a liberar tensión.

Los paseos, juegos y caricias fortalecen el vínculo emocional y ayudan a liberar tensión. Respetar sus espacios: Las mascotas necesitan zonas tranquilas para descansar y sentirse protegidas.

Las mascotas necesitan zonas tranquilas para descansar y sentirse protegidas. Acompañarlos en momentos de cambio: Mudanzas, separaciones, llegada de nuevos integrantes o cambios de rutina pueden afectar emocionalmente a perros y gatos.

Mudanzas, separaciones, llegada de nuevos integrantes o cambios de rutina pueden afectar emocionalmente a perros y gatos. Educación y bienestar emocional: Muchos problemas de comportamiento pueden prevenirse cuando los tutores aprenden a entender las necesidades emocionales de sus mascotas.





Comprender el impacto que tiene el ambiente del hogar en las mascotas permite fortalecer la convivencia y construir vínculos más sanos, empáticos y equilibrados, donde su bienestar emocional sea tan importante como su salud física.