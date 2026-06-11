Andrea Aguirre
Cómo la energía familiar moldea el comportamiento de tu mascota
Las mascotas son altamente sensibles al ambiente emocional del hogar. El estrés, las discusiones, los cambios bruscos de rutina o incluso la ansiedad de sus tutores pueden impactar directamente en su comportamiento y bienestar.
“Los perros y gatos perciben constantemente el lenguaje corporal, el tono de voz y las emociones de las personas. Cuando viven en ambientes tensos o inestables, suelen reflejar a través de conductas como ansiedad, miedo o agresividad”, explica Andrea Aguirre, experta en comportamiento animal de Mundo Mágico de la Mascota.
¿Cómo afecta el ambiente del hogar a las mascotas?
Cuando existe tensión constante en casa, las mascotas pueden presentar:
- Ladridos o maullidos excesivos.
- Destrucción de muebles u objetos.
- Cambios en el apetito.
- Aislamiento o comportamiento temeroso.
- Hiperapego hacia un miembro de la familia.
- Ansiedad cuando se quedan solos.
- Problemas para dormir o descansar.
- Conductas agresivas repentinas.
- Exceso de lamido o caída de pelo por estrés.
Por el contrario, los hogares tranquilos y con rutinas claras ayudan a que los perros y gatos se sientan seguros, relajados y confiados.
La experta de Mundo Mágico de la Mascota brinda claves para generar un ambiente saludable:
- Mantener rutinas estables: Horarios definidos para alimentación, paseos y descanso generan seguridad y reducen el estrés.
- Evitar gritos o castigos: La corrección agresiva deteriora el vínculo con la mascota. Lo ideal es trabajar con paciencia y refuerzo positivo.
- Compartir tiempo de calidad: Los paseos, juegos y caricias fortalecen el vínculo emocional y ayudan a liberar tensión.
- Respetar sus espacios: Las mascotas necesitan zonas tranquilas para descansar y sentirse protegidas.
- Acompañarlos en momentos de cambio: Mudanzas, separaciones, llegada de nuevos integrantes o cambios de rutina pueden afectar emocionalmente a perros y gatos.
- Educación y bienestar emocional: Muchos problemas de comportamiento pueden prevenirse cuando los tutores aprenden a entender las necesidades emocionales de sus mascotas.
Comprender el impacto que tiene el ambiente del hogar en las mascotas permite fortalecer la convivencia y construir vínculos más sanos, empáticos y equilibrados, donde su bienestar emocional sea tan importante como su salud física.