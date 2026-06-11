







Desde el desayuno que acompaña el inicio de la jornada hasta los momentos compartidos en familia, la leche ha estado presente por generaciones en los hogares ecuatorianos. Más allá de ser un alimento esencial, representa nutrición, bienestar y el trabajo de miles de personas que cada día hacen posible que llegue a la mesa de los consumidores.





Cada 01 de junio se conmemora el Día Mundial de la Leche, una fecha impulsada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para reconocer el valor de este alimento en la nutrición de las personas y en el desarrollo sostenible de las comunidades.





En Ecuador, el consumo de leche alcanza aproximadamente 114 litros por persona al año, según datos presentados en 2025 por el Centro de la Industria Láctea (CIL) y el Observatorio Lácteo del Ecuador, una cifra que aún se encuentra por debajo de las recomendaciones internacionales, que sugieren una ingesta cercana a los 150 litros anuales para contribuir a una alimentación equilibrada. Esta brecha representa una oportunidad para fortalecer hábitos de consumo que aporten a una mejor nutrición en todas las etapas de la vida.





La leche es uno de los alimentos más completos dentro de una dieta balanceada. Su aporte de proteínas de alta calidad, calcio, fósforo, potasio y vitaminas A, D y del complejo B contribuye al crecimiento y desarrollo de niños y adolescentes, así como al mantenimiento de la salud y calidad de vida de jóvenes, adultos y adultos mayores. Por ello, continúa siendo un aliado fundamental para una alimentación nutritiva en todas las etapas de la vida.





En este contexto, Vita Alimentos reafirma su compromiso de contribuir al bienestar de las personas a través de productos nutritivos, seguros y de calidad, impulsando al mismo tiempo el desarrollo de la producción nacional. Con 66 años de trayectoria, la empresa ha acompañado a generaciones de ecuatorianos desde que introdujo la primera leche pasteurizada en el mercado quiteño en 1961, marcando un nuevo estándar sanitario y nutricional para el país.





Detrás de cada litro de leche existe una cadena de valor que comienza en el campo ecuatoriano. Actualmente, Vita Alimentos trabaja junto a miles de agricultores y 340 proveedores ganaderos, quienes desempeñan un papel fundamental para garantizar materias primas de calidad y fortalecer la producción nacional. Gracias a este esfuerzo conjunto, la compañía actualmente registra un acopio diario de aproximadamente 370.000 litros de leche y una producción anual que supera los 94 millones de litros, distribuidos a través de más de 20.000 puntos de venta a nivel nacional.





Fortalecer el consumo de leche nacional también significa respaldar el trabajo de miles de familias productoras, dinamizar las economías locales y contribuir al desarrollo sostenible del Ecuador. Cada vaso de leche cuenta una historia de esfuerzo, dedicación y compromiso compartido entre agricultores, ganaderos, transportistas, colaboradores y todos quienes forman parte de esta cadena que nutre al país.





En el Día Mundial de la Leche, Vita Alimentos invita a los ecuatorianos a reconocer el valor de este alimento esencial, que no solo aporta nutrientes fundamentales para la salud, sino que también contribuye al desarrollo económico, social y sostenible del Ecuador.