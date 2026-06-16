



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de piel se encuentra entre los tipos de cáncer más frecuentes a nivel mundial, con más de 1,5 millones de nuevos casos estimados en 20221.

El melanoma es el 17.º tipo de cáncer con mayor incidencia en el país. En 2022 se registraron 491 nuevos casos, lo que equivale a un promedio de uno a dos diagnósticos diarios2.

Cada 13 de junio, el mundo se une para generar conciencia sobre una amenaza silenciosa, pero en gran medida prevenible: el cáncer de piel7. Con más de 1,5 millones de nuevos casos estimados en 2022, esta enfermedad se ha consolidado como uno de los tipos de cáncer más frecuentes a nivel mundial[i], evidenciando su creciente impacto en la salud pública.





Ecuador no es ajeno a esta realidad. En el país, se detectan entre uno y dos nuevos casos diarios, lo que refleja una incidencia significativa[ii]. No obstante, el mensaje para este día es claro y alentador: el cáncer de piel puede prevenirse mediante medidas simples y accesibles. Además, cuando se diagnostica de manera oportuna, presenta una tasa de supervivencia del 99 % a cinco años[iii], lo que convierte a la prevención y al diagnóstico temprano en pilares fundamentales para salvar vidas.





El cáncer de piel es una enfermedad que aparece cuando las células de la piel comienzan a crecer de forma anormal y sin control. Con el tiempo, estas células pueden dañar los tejidos sanos del cuerpo. Existen varios tipos de cáncer de piel, pero los más comunes son el carcinoma de células basales y el carcinoma de células escamosas. Ambos se conocen como cáncer de piel no melanoma y se desarrollan en la capa más externa de la piel4.





Por lo general, estos tipos de cáncer tienen altas probabilidades de tratamiento exitoso4; no obstante, adoptar medidas de prevención y contar con un diagnóstico oportuno es clave8. Según datos del Observatorio Global del Cáncer, el cáncer de piel no melanoma se ubica entre los cinco tipos de cáncer más frecuentes a nivel mundial, con alrededor de 1,2 millones de casos registrados5.





El tercer tipo de cáncer de piel más común es el melanoma, el cual comienza en las células llamadas melanocitos, las cuales son las responsables del pigmento de la piel. De todos los tipos de cáncer de piel, el melanoma causa la mayoría de las muertes, debido a su tendencia a propagarse a otras partes del cuerpo, incluidos los órganos vitales, como el cerebro y el hígado4.





Causas y síntomas





La principal causa del cáncer de piel es la exposición a la radiación ultravioleta (UV) proveniente del sol, así como de fuentes artificiales como camas y lámparas bronceadoras. Este tipo de radiación puede dañar el ADN de las células de la piel y favorecer el desarrollo de la enfermedad. No obstante, no todos los casos de cáncer de piel se originan en áreas del cuerpo con alta exposición solar, lo que evidencia la participación de otros factores de riesgo. Entre ellos se encuentran el debilitamiento del sistema inmunológico y los antecedentes familiares de esta enfermedad.4





Asimismo, la incidencia del melanoma presenta variaciones entre países y regiones, y en la mayoría de los casos se registra con mayor frecuencia en hombres que en mujeres.1





El cáncer de piel puede manifestarse a través de diversos signos y síntomas, entre ellos:





la aparición de una nueva marca en la piel que puede asemejarse a un lunar, bulto o una costra.

Rugosidades en la piel

Llagas que no cicatrizan

Cambios en lunares o pecas, como aumento de tamaño o variaciones en el color; así como picazón o dolor alrededor de una lesión6.





La mayoría de los tipos de cáncer de piel se desarrollan en zonas del cuerpo con alta exposición al sol, como el cuero cabelludo, el rostro, los labios, las orejas, los brazos, el dorso de las manos, la espalda y las piernas. Sin embargo, también pueden presentarse en áreas que normalmente no reciben luz solar, como las palmas de las manos, los genitales y debajo de las uñas de las manos y los pies. En personas de piel negra o morena, este tipo de cáncer suele aparecer con mayor frecuencia en estas zonas menos expuestas al sol6.





Medidas de prevención





La mayoría de los casos de cáncer de piel pueden prevenirse adoptando hábitos simples de protección frente al sol. Entre las principales recomendaciones está evitar la exposición solar durante las horas de mayor intensidad, especialmente entre las 10:00 y las 15:00, y procurar permanecer a la sombra cuando se esté al aire libre. El uso diario de protector solar de amplio espectro, incluso en días nublados, es fundamental; se recomienda aplicar un factor de protección solar de al menos 30 y reaplicarlo cada dos horas.





De igual manera, es importante utilizar ropa protectora, como prendas que cubran brazos y piernas, sombreros de ala ancha y gafas de sol, y evitar el uso de camas bronceadoras, ya que emiten radiación ultravioleta. Finalmente, la autoobservación regular de la piel permite identificar cambios o lesiones sospechosas, por lo que se aconseja revisar periódicamente todo el cuerpo y consultar con un profesional de la salud ante cualquier alteración. [iv]





En el marco del Día Mundial del Cáncer de Piel, este llamado refuerza la importancia de la prevención, la información y la detección temprana8. Incorporar medidas de protección frente a la radiación ultravioleta y asumir el cuidado de la piel como un hábito diario son acciones clave para reducir los riesgos asociados a esta enfermedad, en un contexto donde la exposición solar forma parte de la vida cotidiana4.