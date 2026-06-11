







En Ecuador y en el mundo, el fútbol tiene la capacidad de unir barrios, familias y generaciones enteras alrededor de una misma emoción. Bajo esa premisa, Almacenes Tía presenta: Tia Embajada de Ecuador Loor Ocampo, una campaña que busca acompañar a los ecuatorianos en esta fiesta futbolera 2026 tanto en el país como fuera, conectando con la pasión, la identidad y el orgullo que despierta nuestro fútbol en cada rincón del país.





A través de una búsqueda especial, encontramos a Ecuador Loor Ocampo, un ecuatoriano que, además de llevar el nombre de nuestro país, encarna perfectamente el espíritu, los gustos y las necesidades de millones de aficionados. Él se convierte en nuestro embajador oficial, demostrando que el orgullo ecuatoriano no necesita visa ni tribuna VIP.





TÍA: La Embajada donde jugamos de local





Sabemos que no todos los ecuatorianos tienen la posibilidad de viajar para vivir la fiesta del fútbol en los estadios internacionales. Por ello, TÍA deja de ser solo un lugar para adquirir productos y se transforma en una "Embajada". Un espacio de acogida que trae la celebración a casa, asegurando que cada cliente sienta que juega de local.





“En TÍA creemos que el Ecuador que vale la pena auspiciar está en cada barrio, en cada familia y en cada historia que vive el fútbol con emoción genuina. Hoy queremos que todos sientan que también son parte de esta embajada”, señaló Noralva Rengifo.





Premios, concursos y la verdadera fiesta en casa





Para asegurar que la celebración llegue a todos los rincones, la campaña RaspaGol (vigente del 27 de mayo al 24 de junio) trae más de un millón y medio de raspaditas —todas premiadas— por compras mayores a $10 dólares en marcas participantes.





Además de los premios instantáneos, TÍA ha sumado dinámicas diseñadas exclusivamente para que los amigos y familias vivan la previa y los partidos de la mejor manera:

Concurso de Fachadas: Una iniciativa donde los clientes podrán ganar el pintado completo de sus casas con los colores de nuestra pasión. TÍA pagará y organizará todo lo necesario para que los ganadores se reúnan con sus amigos a ver el partido con la mejor comida y ambiente.

Premios RaspaGol: 5 vehículos, 10 motos eléctricas, 50 televisores, balones de fútbol, electrodomésticos variados, más de 500 tarjetas de obsequio, puntos MAS y miles de premios. Todas las raspaditas vienen premiadas

Club Más: Dinámica “Anota y Gana”, promociones exclusivas y el sorteo de camisetas oficiales, fortaleciendo el vínculo en esta temporada.

Con RaspaGol, Almacenes Tía reafirma su compromiso de acompañar a los ecuatorianos en los momentos que más los unen. Porque hoy, más que nunca, todos alentamos a nuestro Ecuador, ahora también somos su embajada y todos jugamos de local.