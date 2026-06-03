







En el marco de la temporada mundialista, Vita y La Holandesa reafirman su compromiso con las familias ecuatorianas a través de una campaña que celebra la unión, la cercanía y las tradiciones que se viven alrededor del fútbol, una pasión que conecta a todo el país.





Por generaciones, Vita Alimentos, junto a sus marcas Vita y La Holandesa, ha estado presente en los hogares ecuatorianos, acompañando momentos cotidianos que se comparten alrededor de la mesa: desayunos en familia, loncheras, reuniones, celebraciones y espacios donde se construyen recuerdos. Hoy, en una época tan especial como el Mundial, la marca busca fortalecer ese vínculo emocional, invitando a las familias a vivir esta temporada con alegría, entusiasmo y conexión.





La campaña mundialista “Modo Hincha” nace con el propósito de reconocer el valor de compartir y de disfrutar juntos la emoción del Mundial 2026, una temporada que va más allá del deporte y se convierte en una experiencia colectiva, capaz de unir emociones, generaciones y tradiciones.





A través de distintas activaciones y experiencias a nivel nacional, Vita y La Holandesa invitan a los consumidores a ser parte de momentos pensados para disfrutar en familia y con amigos. Como parte de la dinámica, los participantes podrán registrar facturas de compra desde USD 10 en productos participantes, a través del landing oficial de la campaña, y acceder a sorteos quincenales, premios y experiencias diseñadas para vivir la emoción mundialista de una forma más cercana y memorable.





Entre las experiencias previstas, la campaña contempla espacios de interacción en centros comerciales, premios instantáneos y experiencias exclusivas para disfrutar partidos junto a acompañantes, promoviendo la unión, la celebración y el disfrute compartido alrededor del fútbol.





Con esta iniciativa, Vita y La Holandesa continúan consolidándose como marcas cercanas a las familias ecuatorianas, acompañándolas no solo desde sus productos, sino también desde aquellos momentos que generan emoción, tradición y recuerdos que permanecen en el tiempo.



