







En las principales zonas cacaoteras del país, el futuro del cacao ecuatoriano depende cada vez más de productores capaces de combinar experiencia en campo con gestión, innovación y sostenibilidad. Frente a este desafío, Nestlé Ecuador inaugura la décima edición de su Escuela de Agroemprendimiento, una iniciativa de Plan Cacao que fortalece las capacidades técnicas y empresariales de agricultores para impulsar fincas más sostenibles, productivas y resilientes.





La llegada a su décima edición marca un hito para este programa, que desde 2017 ha graduado a más de 2.800 agricultores en comunidades cacaoteras de Guayas, Los Ríos, Manabí y Esmeraldas, con una participación histórica de 32% de mujeres. Esta trayectoria refleja la evolución de un modelo de formación, que ha trascendido la capacitación agrícola tradicional, para convertirse en una plataforma de desarrollo rural enfocada en liderazgo, gestión y visión empresarial.





“Creemos en un cacao que genere valor desde la finca hasta toda la cadena productiva. Por eso, apostamos por agricultores más preparados, capaces de tomar decisiones informadas, gestionar sus fincas de manera sostenible y construir nuevas oportunidades para sus familias y comunidades. Las Escuelas de Agroemprendimiento representan nuestro compromiso con el desarrollo del agro ecuatoriano y con el fortalecimiento de una cadena de valor más competitiva, resiliente y sostenible para el país”, afirmó Daniel Martínez, Vicepresidente de Supply Chain de Nestlé Ecuador.





Para 2026, las Escuelas proyectan formar a cerca de 300 participantes en zonas cacaoteras de Esmeraldas, Manabí, Los Ríos y Guayas. Su alcance incluye cantones como Quinindé, Chone, Bolívar, Baba, Buena Fe, Babahoyo, Mocache, Quinsaloma, Vinces, Ventanas, Bucay, Naranjito y Simón Bolívar, territorios donde el cacao cumple un rol clave en la generación de ingresos y la dinamización económica local.





El programa responde a desafíos estructurales del agro, como la baja rentabilidad, el acceso limitado a formación técnica y empresarial, las brechas de género, el impacto del cambio climático y la necesidad de fortalecer la gestión rural. En este contexto, la Escuela impulsa la evolución del productor tradicional hacia un agroemprendedor más organizado, conectado y preparado para enfrentar los retos del mercado.





La formación integra contenidos aplicables a la gestión diaria de las fincas, entre ellos:

Manejo de poda, cosecha oportuna y selección de mazorcas

Manejo de suelos, nutrición y control integrado de plagas

Registros productivos, análisis básico y planificación de finca

Finanzas aplicadas al agro, costos, presupuestos y flujo de caja

Liderazgo rural, asociatividad y toma de decisiones colaborativas

Marketing agropecuario, emprendimiento y oportunidades de valor agregado

Agricultura regenerativa, sostenibilidad y adaptación al cambio climático

Estos conocimientos se traducen en cambios concretos en territorio. Los agricultores fortalecen la planificación de sus ciclos productivos, incorporan registros de actividades y rendimientos, aplican buenas prácticas agrícolas de manera continua y toman decisiones comerciales más estratégicas, contribuyendo a una gestión más eficiente, técnica y rentable de sus fincas, para fortalecer las capacidades e ingresos para los agricultores y elevar los estándares de calidad, sostenibilidad y trazabilidad del cacao ecuatoriano. Este enfoque se articula con los pilares de Plan Cacao: Mejores Fincas, Mejores Vidas y Mejor Cacao.





Con más de 15 años de trabajo junto a 7.500 agricultores en 11 provincias, Nestlé Ecuador consolida a Plan Cacao como una plataforma de desarrollo para el agro ecuatoriano. Actualmente, el 80% del cacao del programa, cuenta con certificación Rainforest Alliance y el 20% con verificación interna Nestlé Cocoa Plan, alineada a zonas libres de deforestación.



