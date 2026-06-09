







La Esclerosis Múltiple (EM) afecta a cerca de 2,9 millones de personas en el mundo. En Ecuador, el abordaje de esta "enfermedad invisible" exige un cambio urgente de paradigma: pasar de la fragmentación burocrática a un modelo de atención integral que garantice diagnósticos tempranos, adopte herramientas digitales y evite millonarias pérdidas económicas al Estado por la afectación directa a su población productiva.





En sus etapas iniciales, la EM puede presentar síntomas invisibles, que pueden llegar a ser altamente incapacitantes (como fatiga crónica o alteraciones visuales), lo que frecuentemente empuja al paciente al aislamiento social. A esto se suma el desafío en el sistema público ecuatoriano (IESS / MSP), donde la interrupción o retraso de procesos administrativos incide en la falta de stock continuo de Terapias Modificadoras de la Enfermedad de Alta Eficacia (DMTs / HET) actúan como una barrera silenciosa que acelera de forma irreversible la progresión de la discapacidad.





Frente a esta realidad, la postura del sector biotecnológico es de total apertura, proponiendo soluciones que integren a la medicina con la tecnología.





MedWallet y el "paciente experto"





Como parte de esta propuesta de co-creación, Roche está impulsando soluciones complementarias como MedWallet, una innovadora herramienta digital diseñada para acompañar a los pacientes en el día a día con sus tratamientos, apoyarles en su adherencia y seguimiento. Esta plataforma permite autogestionar citas médicas, recordatorios de administración del medicamento, seguimiento de controles médicos, acceder a información validada sobre sus medicamentos Roche prescritos y añadir información de otros medicamentos de forma manual. Tecnologías como esta no solo forman a un "paciente experto" y lo empoderan frente a su salud, sino que ayudan a aliviar la carga administrativa de los pacientes, facilitando su tránsito por el sistema.





“La brecha real no es solo el acceso a una molécula; es la necesidad de un ecosistema de salud que acompañe al paciente desde el diagnóstico temprano hasta el soporte en su calidad de vida”, enfatiza la Dra. Oana Matei, Gerente General de Roche Ecuador. “Los invito a trascender la práctica clínica convencional y a renovar nuestra promesa de co-crear un ecosistema de salud más robusto, donde el legado que construimos hoy sea el estándar del mañana”, agregó.





La innovación como resguardo económico





La evidencia macroeconómica respalda el sentido de urgencia: en neurociencia, el tiempo de acción es tejido neurológico salvado.





Datos recientes del Instituto WifOR demuestran que las barreras de atención en patologías crónicas le costaron a la economía ecuatoriana USD 699 millones en pérdidas de productividad, arrebatando a la población productiva más de 83.500 años de vida saludable a causa de la inacción o el retraso clínico.





Por el contrario, garantizar el acceso ininterrumpido a la innovación médica proyecta un beneficio social de USD 0,82 millones por intervención local. A nivel global, los tratamientos innovadores para la EM han demostrado generar aproximadamente USD 6 mil millones en impacto económico y social positivo entre 2017 y 2023, al reducir recaídas y proteger la autonomía de los pacientes.





Tratar oportunamente la EM, blindar las cadenas de suministro e integrar herramientas de acompañamiento digital ya no representan un gasto médico corriente, sino una de las inversiones estatales más seguras para proteger el futuro, la independencia y la productividad del país.