







En Ecuador, cientos de niños enfrentan limitaciones para recibir atención médica especializada. En el marco del Mes de la Niñez, Fundación Metrofraternidad busca visibilizar esta realidad y reafirmar su propósito con facilitar el acceso a salud de alta especialidad a más niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.





Cada año, la Fundación gestiona cerca de 250 cirugías de alta complejidad y más de 3.000 atenciones médicas especializadas en áreas como cardiología, neurocirugía, oftalmología, otorrinolaringología, traumatología y cirugía general pediátrica, beneficiando a cientos de niños provenientes de distintas provincias del país.





Una de las historias que refleja este compromiso es la de Aldo, un niño de 10 años apasionado por el fútbol y admirador del Macará, quien nació con una cardiopatía congénita denominada Comunicación Interauricular (CIA), una condición que afecta el funcionamiento correcto del corazón y que, sin tratamiento oportuno, puede generar complicaciones progresivas en la salud.





Su caso forma parte de la Campaña “Los Latidos del Amor”, una iniciativa impulsada por Metrofraternidad que facilita el acceso a cirugías de alta complejidad para niños diagnosticados con cardiopatías congénitas. Con la intervención de Aldo, ya son siete los niños beneficiados por esta labor.





“La historia de Aldo refleja la realidad de muchos niños que requieren cirugías de alta complejidad para tener la oportunidad de crecer sanos y alcanzar sus sueños. Casos como este nos recuerdan la importancia de seguir trabajando para facilitar el acceso a atención médica especializada oportuna a quienes más lo necesitan”, afirma Patricia Solano, Administradora General de Fundación Metrofraternidad.





Gracias a la gestión de Fundación Metrofraternidad, el apoyo de aliados, el trabajo voluntario de profesionales de la salud y convenios de corresponsabilidad social se logra financiar aproximadamente el 70 % del costo total de estas intervenciones médicas.





El porcentaje restante se cubre mediante donaciones y aportes solidarios que permiten que más pacientes accedan a tratamientos que, de otra manera, estarían fuera de su alcance.





En este Mes de la Niñez, Fundación Metrofraternidad reafirma su compromiso de seguir impulsando iniciativas que permitan reducir las brechas en salud especializada infantil en el país, facilitando el acceso a atención médica de alta complejidad a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.





Las personas interesadas en apoyar esta causa pueden realizar donaciones a través de la página web de Fundación Metrofraternidad: www.metrofraternidad.org, en la opción “Donar Salud”, o mediante transferencia bancaria:





Banco Pichincha





Cuenta de ahorros: 2214884802





RUC: 1790850234001





Si conoce el caso de algún niño que requieran atención médica especializada, puede comunicarse al 02 399 8100 ext. 2213 o al 098 337 6920. También puede contactarse a través de las redes sociales de Fundación Metrofraternidad: @metrofraternidad.





Apoyar el acceso a salud especializada durante la infancia no solo mejora la calidad de vida de un niño; también amplía sus oportunidades de desarrollo y contribuye a construir un futuro mejor.