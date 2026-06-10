



La quinta edición de la Memoria de Sostenibilidad de Grupo Entregas evidencia avances concretos en inclusión laboral, sostenibilidad ambiental, seguridad de la información y alianzas de impacto social, consolidando a la empresa como referente de logística sostenible en Ecuador.

Entre los principales resultados destacan la certificación ISO 27001, la gestión de 49,7 toneladas de alimentos equivalentes a 180.206 raciones de comida, más de 22.000 horas de capacitación y la incorporación de personas con discapacidad a través del programa Escuela de Courier.

Grupo Entregas presentó oficialmente su V Memoria de Sostenibilidad, documento que recoge los principales avances de la compañía en materia ambiental, social y desempeño económico durante el último año, reafirmando su compromiso con una logística más inclusiva, eficiente y sostenible en Ecuador. Entre los hitos más relevantes destacan la certificación ISO 27001 en ciberseguridad, la reducción del consumo de agua en su oficina matriz y la participación de personas con discapacidad en su programa Escuela de Courier.





“La sostenibilidad debe traducirse en resultados concretos y medibles. Esta quinta memoria demuestra que es posible crecer como empresa mientras generamos impacto positivo en las personas, el ambiente y nuestras comunidades. Nuestro compromiso es seguir transformando la logística en una herramienta de desarrollo para el país”, señaló María Paulina Romo, presidenta de Grupo Entregas.





La memoria evidencia además importantes cifras de impacto social. A través de la iniciativa “Yo Reciclo” de la Fundación Hermano Miguel, la compañía donó 5.952 kilogramos de material reciclable, para financiar 92 sesiones de rehabilitación gestionadas por la fundación. Asimismo, en alianza con el Banco de Alimentos de Quito, Grupo Entregas gestionó 49,7 toneladas de alimentos equivalentes a 180.206 raciones de comida distribuidas a poblaciones vulnerables.





En materia de talento humano y bienestar laboral, Grupo Entregas fortaleció sus programas preventivos de salud ocupacional mediante la implementación de un sistema de vigilancia epidemiológica. Además, la empresa superó las 22.000 horas de capacitación para colaboradores en temas de diversidad, inclusión y fortalecimiento de competencias operativas.





La quinta edición de esta memoria también refleja nuevas alianzas estratégicas orientadas a ampliar el impacto social de la compañía. Entre ellas destacan el convenio con Fundación RETT para promover empleo formal inclusivo, la cooperación con AIESEC para apoyar iniciativas vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el trabajo conjunto con el Banco de Alimentos DIAKONIA en jornadas solidarias y voluntariado corporativo.





En el ámbito ambiental, Grupo Entregas continúa fortaleciendo su estrategia de transición sostenible con la ampliación de su flota de vans eléctricas y el planteamiento de nuevos objetivos hacia 2030, entre ellos la transformación de su sede de Guayaquil en un edificio sostenible que permita reducir significativamente el impacto ambiental de sus operaciones.





Estos avances han permitido que la empresa continúe posicionándose como referente en sostenibilidad dentro del sector logístico, siendo reconocida por segundo año consecutivo por MERCO como la empresa de servicios logísticos más responsable del país y obteniendo distinciones como el Sello Empresa Inclusiva de ACNUR y reconocimientos en el ODS Leaders Summit.