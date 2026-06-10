



La compañía alcanza la posición #8 en el prestigioso Monitor Merco Talento 2025, destacando como líder en el sector de alimentos.

La Fabril continúa consolidándose como uno de los empleadores más atractivos del país. De acuerdo con los resultados oficiales de Merco Talento 2025, la compañía alcanzó el puesto #8 del ranking general de Ecuador, mejorando una posición respecto al año anterior y ubicándose además entre las organizaciones líderes del sector de alimentos.





El reconocimiento, uno de los más relevantes en materia de reputación de talento humano, destaca la capacidad de las empresas para atraer, desarrollar y fidelizar talento, considerando la opinión de trabajadores, universitarios, expertos en recursos humanos y otros grupos de interés.





Este avance refleja una estrategia sostenida de desarrollo de personas, basada en oportunidades de crecimiento profesional, formación continua, movilidad interna y liderazgo. Programas como la Academia La Fabril, el programa trainee Gen F, las prácticas preprofesionales y las iniciativas de formación especializada han permitido impulsar el desarrollo de nuevas generaciones de profesionales dentro de la organización.





Actualmente, La Fabril genera cerca de 2.800 empleos directos en Ecuador. El 16% de su nómina corresponde a jóvenes entre 18 y 29 años, mientras que el 26% de sus colaboradores son mujeres y el 33% de los cargos de liderazgo son ocupados por mujeres, reflejando el compromiso de la compañía con la inclusión, la diversidad y el desarrollo del talento.





La cultura organizacional de La Fabril se sustenta en cinco valores fundamentales: Respeto, Responsabilidad, Integridad, Compromiso y Liderazgo, promoviendo espacios donde las personas pueden aportar ideas, asumir desafíos y contribuir al crecimiento sostenible del negocio.





Asimismo, la empresa impulsa iniciativas orientadas al bienestar y desarrollo integral de sus colaboradores, incluyendo programas de formación, acompañamiento, salud, reconocimiento y fortalecimiento del liderazgo.





"Este reconocimiento es el resultado del compromiso de nuestra gente y de una cultura que apuesta por el desarrollo de las personas. En La Fabril creemos que el talento crece cuando encuentra oportunidades, desafíos y un propósito compartido. Seguiremos trabajando para que cada colaborador pueda desarrollar su máximo potencial y construir una carrera de largo plazo con nosotros", señaló Lorena Baquezea, Directora de Talento Humano.





Con este resultado, La Fabril reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo una cultura basada en el desarrollo del talento, la inclusión, la innovación y el liderazgo, contribuyendo al crecimiento sostenible de la organización y al desarrollo del Ecuador.