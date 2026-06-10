







"La FIL Quito es un espacio de unión que nos conecta a todos: lectores, autores y profesionales del libro, fortaleciendo la cultura y la industria editorial del país. Porque unidos podemos más". Fabián Luzuriaga Torres, presidente de la Cámara Ecuatoriana del Libro.

La Feria Internacional del Libro de Quito 2026 (FIL Quito 2026) anuncia la apertura oficial de la convocatoria para participar en la misma, y ser parte de uno de los encuentros culturales más importantes del país, que se realizará del 30 de septiembre al 4 de octubre en el Centro de Exposiciones Quito. La convocatoria está dirigida a editoriales, librerías, distribuidoras, proyectos editoriales independientes, agentes literarios, instituciones culturales, colectivos de lectura y demás actores vinculados a la cadena del libro, tanto del Ecuador como del exterior.





Con el propósito de incorporar la experiencia y visión de todos los sectores vinculados al libro, la FIL Quito 2026 conformó un Comité Ferial integrado por representantes de cada uno de los distintos eslabones de la cadena editorial. Este comité tuvo entre sus responsabilidades la revisión del reglamento y el acompañamiento en aspectos estratégicos de la organización de la feria, asegurando así su carácter participativo, plural e inclusivo.





La FIL Quito será un espacio de encuentro entre escritores, editoriales, librerías, instituciones culturales, correctores de texto, ilustradores, artes gráficas, gestores culturales, mediadores de lectura y lectores de todas las edades. La feria será una de las principales plataformas para la difusión del conocimiento, el intercambio cultural y el acceso democrático a la literatura, contribuyendo al fortalecimiento de todo el ecosistema editorial y al enriquecimiento de la vida cultural del Ecuador.





A través de una programación diversa de cinco días, que incluirá presentaciones de libros, conversatorios, actividades artísticas, espacios de formación y propuestas lúdicas y divertidas para toda la familia, la feria promoverá el diálogo, la creatividad y el acercamiento de la ciudadanía al mundo de las letras.





Bajo el concepto “Leer está de moda”, la feria ofrecerá una amplia programación cultural, académica y de entretenimiento, así como encuentros con autores nacionalese internacionales de reconocido prestigio y una variada oferta editorial para todos los públicos.





La participación en la feria representa una oportunidad para exhibir y comercializar publicaciones, generar nuevas oportunidades de negocio y circulación, reforzar redes de colaboración, promover la lectura y ampliar el alcance de proyectos editoriales ante nuevas audiencias. Asimismo, la FIL Quito 2026 busca consolidarse como un espacio para el intercambio de ideas, el pensamiento crítico y el diálogo cultural, potenciando especialmente el vínculo de niños, niñas, jóvenes y familias con el universo del libro y la lectura.





Proceso de inscripción





Las organizaciones, empresas, profesionales y ciudadanos interesados en participar deberán completar el formulario de inscripción disponible en la página web oficial de la feria y sus redes sociales, previo a la lectura y aceptación del reglamento de la misma.



