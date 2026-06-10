



Laboratorios Bagó alerta sobre el impacto del sedentarismo y el uso excesivo de pantallas, una problemática que afecta a cerca de 1.800 millones de adultos en el mundo, según la OMS, y que incrementa el riesgo de enfermedades físicas y metabólicas.

La automatización, el teletrabajo y el uso prolongado de pantallas han transformado la rutina diaria de millones de personas. Hoy, pasar más de ocho horas sentado frente a un computador se ha convertido en una práctica habitual que está impactando directamente la salud física y metabólica.





Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 1.800 millones de adultos en el mundo no realizan la actividad física mínima recomendada. La entidad advierte que la inactividad física aumenta significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer.[1]





“El cuerpo humano no fue diseñado para permanecer inmóvil durante tantas horas. La falta de movimiento sostenido altera funciones metabólicas, musculares y cardiovasculares, generando efectos que pueden impactar significativamente la calidad de vida”, explica el Dr. Gregory Celis, asesor médico de Laboratorios Bagó.





La evidencia científica respalda esta preocupación. Según el Ministerio de Salud Pública (MSP) del Ecuador, el sedentarismo incrementa el riesgo de enfermedades crónicas como obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión y afecciones cardiovasculares. Además, advierte que la falta de actividad física afecta la salud física, mental y musculoesquelética, especialmente cuando se mantienen hábitos prolongados de inactividad y tiempo excesivo frente a pantallas.





A esto se suman síntomas cada vez más frecuentes en personas con rutinas digitales intensivas, como dolor cervical y lumbar, fatiga crónica, trastornos del sueño y agotamiento físico y mental. Un estudio publicado en 2024 en la revista Preventive Medicine concluyó que el uso excesivo de pantallas se asocia con un menor bienestar psicológico y una reducción en la calidad de vida.





“El cansancio constante, incluso después de actividades simples, puede ser una señal de alerta relacionada con el sedentarismo. Muchas veces se atribuye únicamente al estrés laboral, cuando también existe una respuesta física del cuerpo ante la falta de movimiento”, añade el Dr. Celis.





Frente a este escenario, especialistas recomiendan incorporar hábitos sencillos que ayuden a reducir el impacto del sedentarismo en la salud:

Realizar pausas activas de 3 a 5 minutos cada hora durante la jornada laboral.

Levantarse y caminar brevemente después de largos periodos sentado.

Alternar momentos sentado y de pie mientras se trabaja.

Priorizar escaleras o caminatas cortas en lugar del uso constante de transporte.

Reducir el tiempo recreativo frente a pantallas fuera del horario laboral.

Mantener al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada, como recomienda la OMS.

Incorporar ejercicios de movilidad y estiramiento para prevenir molestias musculares y articulares.

“Pequeños cambios sostenidos pueden generar grandes beneficios en la salud cardiovascular, metabólica y emocional. Mantenerse activo ya no es solo una recomendación de bienestar, sino una necesidad en la era digital”, concluye el Dr. Celis.





En un entorno cada vez más hiperconectado, recuperar el movimiento se ha convertido en una prioridad para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida de la población.



