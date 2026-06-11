







El nuevo espectáculo familiar del Gran Circo Amuzi busca convertir a miles de niños en guardianes de la magia.





“Magic Quest: La misión para salvar la magia”, la nueva producción del Gran Circo Amuzi, llega a Quito con un formato de circo musical contemporáneo inspirado en los grandes espectáculos inmersivos del mundo. La obra se presentará en el Teatro Beethoven y promete transportar al público a un universo fantástico donde la magia del mundo está desapareciendo y solo los niños podrán salvarla.





La puesta en escena combina circo contemporáneo, magia, danza, teatro, música y efectos visuales cinematográficos en una experiencia diseñada para toda la familia, especialmente para niños y adolescentes entre 7 y 15 años.





“Magic Quest” contará con una gran variedad de artistas en escena entre magos, acróbatas, bailarines, actores, músicos y performers que darán vida a guardianes, criaturas mágicas y personajes fantásticos dentro de un bosque encantado donde se abrirá un misterioso portal.





A diferencia de una obra infantil tradicional, “Magic Quest” se presenta como una experiencia inmersiva donde el público formará parte activa de la historia. Desde antes del estreno, se desarrollará una campaña en colegios y espacios familiares de la ciudad de Quito bajo el concepto: “La magia está desapareciendo”.





Esta iniciativa busca incentivar la imaginación, el juego presencial, el arte y la conexión emocional en niños y adolescentes en una época dominada por las pantallas y el consumo digital.





Como parte de la campaña, personajes del espectáculo recorrerán distintos establecimientos educativos realizando mini activaciones y desafíos para reclutar a nuevos “Guardianes de la Magia”, fomentando mensajes relacionados con:

creatividad e imaginación,

trabajo en equipo,

valentía,

conexión familiar,

y el poder de creer en uno mismo.





La propuesta nace como una reflexión sobre la necesidad de generar espacios de entretenimiento familiar más humanos, artísticos y vivenciales para niños y adolescentes.





Alejandra Castillo Machado señaló:





“Con Magic Quest queremos que los niños vuelvan a sorprenderse con lo imposible, que vuelvan a vivir experiencias reales lejos de las pantallas y que recuerden que la magia también existe en el arte, en la imaginación y en compartir en familia. Nuestro objetivo es crear un espectáculo que haga sentir al público dentro de una película o videojuego fantástico, pero vivido en tiempo real.”





Gran Circo Amuzi es un circo sin carpa dedicado a grandes puestas en escena y artes mixtas desde hace más de cinco años. Su equipo está conformado por artistas integrales provenientes de distintas escuelas y compañías internacionales de circo, danza y teatro, con experiencia en escenarios nacionales e internacionales. (Forbes Ecuador)





La compañía ecuatoriana ha realizado producciones como “Merlina”, “Deseo” y “Mágica Navidad”, espectáculos que han recorrido distintos escenarios del país y que han combinado entretenimiento, narrativa y campañas de impacto social. (Forbes Ecuador)



